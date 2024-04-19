Gölcük Platformu’nun hukuksal mücadelesi devam ediyor

Gölcük Tabiat Parkı'nın kiralanma kararına yerel tepkiler büyüyor

Gölcük Platformu'nun sözcüsü Zehra Kulalı Gezici, Bolu'da düzenlediği basın toplantısında, yerel ve ulusal sermaye gruplarının ekosisteme verdiği zararları ve Gölcük Tabiat Parkı'nda yapılan bungalovların kiralanması planlarını eleştirdi. Gezici, bu girişimlerin, bilimsel raporlar ve mahkeme kararlarına rağmen devam ettiğini vurgulayarak, halkın ve doğanın çıkarlarının göz ardı edildiğini belirtti.

Mahkeme kararlarına rağmen bungalovların kiralanma planı

Gölcük'te inşa edilen ve kullanıma açılması planlanan bungalovlar, çevre tahribatına ve doğal güzelliklerin yok olmasına sebep olacak yapılar olarak tanımlanıyor. Bolu Halkı, mevcut ve devam eden mahkeme süreçlerine rağmen bu yapıların kiralanmasını içeren belediye meclis kararlarının, halkın ve doğanın zararına olduğunu düşünüyor.

Bolu halkı ve Gölcük Platformu'nun direnişi

Bolu halkı ve Gölcük Platformu, yapılan her türlü hukuksal ve fiili mücadeleye rağmen yapıların kullanıma açılma planlarına karşı çıkıyor. Platform, Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında Gölcük Tabiat Parkı'ndaki yapıların kiralanması gündemini sorgulayarak, "Aceleniz nedir?" sorusunu yöneltti.

Bilirkişi raporları ve çevresel tehlikeler

Gezici, bilirkişi raporlarının detaylarını paylaşarak, projenin geçmesi durumunda Gölcük Tabiat Parkı'nın tabiat parkı olarak özelliklerini yitireceğini ve çevresel dengenin bozulacağını ifade etti. Rapor, ağaçların ve bitkilerin kurumasına, yaban hayatının zarar görmesine ve bölgenin ekolojik dengesinin bozulmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yerel ve ulusal tepkiler

Gölcük'ün geleceği konusunda halkın ve yerel yöneticilerin fikirleri zaman içinde değişse de, Gölcük Platformu ve Bolu kamuoyu, Gölcük'ün halka ait olduğunu ve talan edilemeyeceğini vurgulamakta kararlı. Bu kararlılık, şehrin doğal ve kültürel varlıklarını koruma amacı güden geniş çaplı bir mücadelenin parçası.

Bir kez daha hukuki mücadele vurgusu

Gölcük Platformu, yapılan yanlışları telafi etmek ve çevresel zararları en aza indirmek için hukuki yollarla mücadele etmeye devam edeceğini belirtti. Platform, bu süreçte Bolu kamuoyuna teşekkürlerini sunarak, Gölcük'ün doğal güzelliklerini koruma ve kollama sorumluluğunu üstlenmeye devam edeceklerini ifade etti.