19 Nis 2024 - 19:00- Yaşam G:

23 Nisan'da mükemmel bir tatil için 5 eşsiz seçenek…

ABONE OL Google News Sayfamız

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 4 gün sürecek bir tatil için Türkiye'nin en güzel yerlerini keşfedin. İstanbul'dan, Batı Karadeniz’in yeryüzü cenneti köşeleri, Gürcüoluk Mağarası, Göldere Şelalesi ve Ağlayan Ağaç gibi doğal harikalardan Ayvalık'a kadar herkes için ayrı bir rota var! Haberimizde…

23 Nisan'da mükemmel bir tatil için 5 eşsiz seçenek… mask
23 Nisan'da mükemmel bir tatil için 5 eşsiz seçenek…
23 Nisan'da mükemmel bir tatil için 5 eşsiz seçenek…
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

23 Nisan tatilinde uzun bir mola

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Salı gününe denk gelerek tatil severlere uzun bir hafta sonu fırsatı sunuyor. Türkiye'nin lider seyahat platformu ENUYGUN'un verilerine göre, bir gün izin alarak dört günlük bir tatil yapmak mümkün. İşte Enuygun.com tarafından önerilen ve yüksek talep gören beş harika destinasyon:

23 Nisan'da mükemmel bir tatil için 5 eşsiz seçenek…

Amasra: Karadeniz’in mavi ve yeşilini keşfet

Amasra, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken, Karadeniz'in en gözde tatil yerlerinden biri. ENUYGUN’un verilerine göre, Amasra bu dönemde tatilcilerin favorileri arasında. Gürcüoluk Mağarası, Göldere Şelalesi ve Ağlayan Ağaç gibi doğal harikaların yanı sıra, Direkli Kaya ve Kuş Kayası yol anıtı gibi tarihi kalıntılar ziyaretçilere benzersiz deneyimler sunuyor. Amasra Kalesi ve Feneri ise mutlaka görülmesi gereken yerler arasında.
23 Nisan'da mükemmel bir tatil için 5 eşsiz seçenek…

İğneada: Longoz Ormanlarının eşsiz güzelliği

Kırklareli’nin sahil şeridi İğneada, nadir bulunan longoz ormanlarıyla ünlüdür. ENUYGUN üzerinden yapacağınız araç kiralama ile İstanbul'dan kolaylıkla ulaşılabilen bu bölge, doğa tutkunları için ideal. Fransız Feneri ve Dupnisa Mağarası, İğneada'daki ziyaret edilmesi gereken başlıca yerlerden. Ayrıca, Mert Gölü'nde kano gibi su sporlarıyla farklı bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.

23 Nisan'da mükemmel bir tatil için 5 eşsiz seçenek…

Sapanca: Doğa ile iç içe bir bahar kaçamağı

Sapanca, her mevsim ayrı bir güzellik sunsa da, bahar aylarında doğaseverler için vazgeçilmez bir kaçamak noktasıdır. Sapanca Gölü ve çevresi, doğal güzellikleri ve huzur veren atmosferi ile öne çıkıyor. Maşukiye, Kartepe ve Kırkpınar gibi yakın bölgelerde keşfedilecek yerler bol. Lezzetli alabalık tesisleri ve yöresel yemekler, Sapanca ziyaretinizi unutulmaz kılacak.

23 Nisan'da mükemmel bir tatil için 5 eşsiz seçenek…

Ayvalık: Tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir rota

Ayvalık, plajları, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü bir tatil cennetidir. Cunda Adası ve Ayvalık körfezi, ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor. Şeytan Sofrası ve Aşıklar Tepesi gibi doğal güzellik noktaları, fotoğraf tutkunları için ideal. Ayrıca, OTEL2024 kodu ile ENUYGUN üzerinden yapacağınız otel rezervasyonlarıyla önemli indirimlerden faydalanabilirsiniz.

23 Nisan'da mükemmel bir tatil için 5 eşsiz seçenek…

Olimpos: Antik ve doğal harikaların buluştuğu yer

Olimpos, antik kent kalıntıları ve Yanartaş gibi doğal harikalarıyla ünlüdür. Beydağları-Olympos Milli Parkı içinde yer alan bu bölge, doğa yürüyüşleri ve tarih keşifleri için mükemmel bir destinasyon. Olimpos’ta, doğayla iç içe, huzurlu ve sessiz bir tatil geçirebilirsiniz.

Bu uzun hafta sonu, 23 Nisan tatili için ideal bir fırsat. ENUYGUN’un önerdiği bu destinasyonlardan birini seçerek, baharın tadını çıkarabileceğiniz unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.

# Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuk, yol

19 Nis 2024 - 19:00 Bolu/ Bolu- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL