23 Nisan'da mükemmel bir tatil için 5 eşsiz seçenek…

23 Nisan tatilinde uzun bir mola

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Salı gününe denk gelerek tatil severlere uzun bir hafta sonu fırsatı sunuyor. Türkiye'nin lider seyahat platformu ENUYGUN'un verilerine göre, bir gün izin alarak dört günlük bir tatil yapmak mümkün. İşte Enuygun.com tarafından önerilen ve yüksek talep gören beş harika destinasyon:

Amasra: Karadeniz’in mavi ve yeşilini keşfet

Amasra, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken, Karadeniz'in en gözde tatil yerlerinden biri. ENUYGUN’un verilerine göre, Amasra bu dönemde tatilcilerin favorileri arasında. Gürcüoluk Mağarası, Göldere Şelalesi ve Ağlayan Ağaç gibi doğal harikaların yanı sıra, Direkli Kaya ve Kuş Kayası yol anıtı gibi tarihi kalıntılar ziyaretçilere benzersiz deneyimler sunuyor. Amasra Kalesi ve Feneri ise mutlaka görülmesi gereken yerler arasında.

İğneada: Longoz Ormanlarının eşsiz güzelliği

Kırklareli’nin sahil şeridi İğneada, nadir bulunan longoz ormanlarıyla ünlüdür. ENUYGUN üzerinden yapacağınız araç kiralama ile İstanbul'dan kolaylıkla ulaşılabilen bu bölge, doğa tutkunları için ideal. Fransız Feneri ve Dupnisa Mağarası, İğneada'daki ziyaret edilmesi gereken başlıca yerlerden. Ayrıca, Mert Gölü'nde kano gibi su sporlarıyla farklı bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.

Sapanca: Doğa ile iç içe bir bahar kaçamağı

Sapanca, her mevsim ayrı bir güzellik sunsa da, bahar aylarında doğaseverler için vazgeçilmez bir kaçamak noktasıdır. Sapanca Gölü ve çevresi, doğal güzellikleri ve huzur veren atmosferi ile öne çıkıyor. Maşukiye, Kartepe ve Kırkpınar gibi yakın bölgelerde keşfedilecek yerler bol. Lezzetli alabalık tesisleri ve yöresel yemekler, Sapanca ziyaretinizi unutulmaz kılacak.

Ayvalık: Tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir rota

Ayvalık, plajları, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü bir tatil cennetidir. Cunda Adası ve Ayvalık körfezi, ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor. Şeytan Sofrası ve Aşıklar Tepesi gibi doğal güzellik noktaları, fotoğraf tutkunları için ideal. Ayrıca, OTEL2024 kodu ile ENUYGUN üzerinden yapacağınız otel rezervasyonlarıyla önemli indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Olimpos: Antik ve doğal harikaların buluştuğu yer

Olimpos, antik kent kalıntıları ve Yanartaş gibi doğal harikalarıyla ünlüdür. Beydağları-Olympos Milli Parkı içinde yer alan bu bölge, doğa yürüyüşleri ve tarih keşifleri için mükemmel bir destinasyon. Olimpos’ta, doğayla iç içe, huzurlu ve sessiz bir tatil geçirebilirsiniz.

Bu uzun hafta sonu, 23 Nisan tatili için ideal bir fırsat. ENUYGUN’un önerdiği bu destinasyonlardan birini seçerek, baharın tadını çıkarabileceğiniz unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.