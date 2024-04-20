20 Nis 2024 - 01:30- Yaşam G:

85 Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından 3’ü Bolu’da…

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Bolu'nun Göynük Kapı Ormanı, Yedigöller ve Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini koruma ve geliştirme çabalarında önemli bir yere sahiptir. Bu sahalar, çeşitli yaban hayvanı türlerinin yanı sıra birçok doğa severi ağırlayarak ekonomik ve ekolojik faydalar sunmaktadır.

85 Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından 3’ü Bolu’da… mask
85 Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından 3’ü Bolu’da…
85 Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından 3’ü Bolu’da…
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Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ve çeşitlilik

Bolu, Türkiye'nin en önemli doğal güzelliklerine ev sahipliği yapmakla kalmaz, aynı zamanda üç farklı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile biyolojik çeşitliliğin korunmasında da kritik bir role sahiptir. Bu sahalar; Göynük Kapı Ormanı, Yedigöller ve Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir kullanımı adına önemli çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır.

85 Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından 3’ü Bolu’da…

Göynük Kapı Ormanı: Çeşitliliğin korunma merkezi

Göynük Kapı Ormanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Bolu'nun Göynük ilçesine 5 km uzaklıkta bulunmaktadır. 21.964 hektarlık geniş bir alana yayılan bu saha, kızıl geyik, karaca ve yaban domuzu gibi türlerin yanı sıra birçok farklı bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapar. Sahada yapılan düzenli envanter ve koruma çalışmaları, bu türlerin popülasyonlarının korunması ve geliştirilmesi amacını taşır.
85 Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından 3’ü Bolu’da…

Yedigöller: Doğal güzellik ve yaban hayatı

Bolu'nun merkez ve Mengen ilçeleri arasında kalan Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, 40.152,9 hektarlık büyük bir alana yayılmıştır. Bu saha, Kızıl geyik ve karaca gibi türlerin korunmasının yanı sıra, IUCN kriterlerine göre tehlike altında olan vaşak ve ayı gibi türler için de önemli bir habitat sağlar. Yedigöller Milli Parkı'nı da içine alan bu alan, her mevsim doğa tutkunlarına ev sahipliği yapar ve çeşitli rekreasyonel aktivitelere olanak tanır.

85 Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından 3’ü Bolu’da…

Abant: Biyolojik çeşitlilik ve turizm

Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, 94 hektarlık bir Geyik Üretme İstasyonu çevresinde kurulmuştur. 2006 yılında resmi olarak yaban hayatı geliştirme sahası olarak ilan edilen bu alan, Kızıl geyik, karaca ve yaban domuzunu koruma altına almıştır. Abant Gölü ve çevresi, faunası ve florasıyla bilinirken, aynı zamanda günübirlik ziyaretçilere doğa yürüyüşü, kamping ve sportif olta balıkçılığı gibi aktiviteler sunar.

85 Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından 3’ü Bolu’da…

Koruma ve gelişme planları

Bolu'daki bu üç yaban hayatı geliştirme sahası, düzenli olarak revize edilen yönetim ve gelişme planlarına sahiptir. Bu planlar, alandaki biyolojik çeşitliliği korumak, yaban hayatını sürdürülebilir bir şekilde kullanmak ve turizm faaliyetlerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Planlar, aynı zamanda av koruma ve kontrol çalışmalarını içerir, bu sayede sahalarda avlanma ve diğer tehditler kontrol altında tutulur.

85 Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından 3’ü Bolu’da…

Bolu'nun yaban hayatı geliştirme sahaları, ormancılık, arıcılık, tarım ve hayvancılık gibi geleneksel faaliyetlere ev sahipliği yapmanın yanı sıra, av turizmi, sportif olta balıkçılığı ve tabiat turizmi gibi modern ekonomik faaliyetleri de destekler. Bu çeşitlilik, Bolu'nun doğal kaynaklarını korurken aynı zamanda yerel halka ekonomik faydalar sağlar.

85 Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından 3’ü Bolu’da…
85 Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından 3’ü Bolu’da…

# Türkiye, tarım

20 Nis 2024 - 01:30 Bolu/ Bolu- Yaşam

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