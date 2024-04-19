Boluspor – Eyüpspor maçı hangi kanalda? Boluspor – Eyüpspor canlı izle!

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında lider Eyüpspor, play-off hattını hedefleyen Boluspor ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. 20 Nisan 2024 Cumartesi günü İstanbul'un kalbi Eyüp Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma, saat 19.00'da futbolseverlerle buluşacak. Eyüpspor - Boluspor maçı, futbol tutkunlarının kaçırmak istemeyeceği bir karşılaşma olarak canlı olarak yayınlanacak.

Eyüpspor’un Süper Lig sevinci

Eyüpspor, Arda Turan liderliğinde muhteşem bir sezon geçirerek haftalar öncesinden Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Topladığı 68 puan ile ligin zirvesinde yer alan Eyüpspor, Boluspor karşısında galibiyet alarak liderliğini perçinlemeyi amaçlıyor.

Boluspor'un play-off mücadelesi

Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında aldığı galibiyetle 3 haftalık galibiyet hasretine son veren Boluspor, 46 puanla play-off hattının hemen altında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, Eyüpspor karşısında puan veya puanlar alarak play-off şansını artırmayı hedefliyor.

Yorgancılar düdük çalacak

Karşılaşmanın yönetimi, deneyimli hakem Raşit Yorgancılar’a emanet. Yorgancılar'ın yöneteceği bu önemli maçta taktik mücadeleler ve stratejik hamleler ön planda olacak.

Canlı yayın detayları

Futbolseverler, Eyüpspor - Boluspor mücadelesini 20 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da TRTSpor ve Bein 1 Max kanalları üzerinden canlı izleyebilecekler. Maçın heyecanını kaçırmamak için taraftarlar şimdiden yerlerini almayı planlıyor.