Boluspor – Eyüpspor maçı hangi kanalda? Boluspor – Eyüpspor canlı izle!

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında lider Eyüpspor, play-off hattını hedefleyen Boluspor ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. 20 Nisan 2024 Cumartesi günü İstanbul'un kalbi Eyüp Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma, saat 19.00'da futbolseverlerle buluşacak. Eyüpspor - Boluspor maçı, futbol tutkunlarının kaçırmak istemeyeceği bir karşılaşma olarak canlı olarak yayınlanacak.
Eyüpspor’un Süper Lig sevinci
Eyüpspor, Arda Turan liderliğinde muhteşem bir sezon geçirerek haftalar öncesinden Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Topladığı 68 puan ile ligin zirvesinde yer alan Eyüpspor, Boluspor karşısında galibiyet alarak liderliğini perçinlemeyi amaçlıyor.
Boluspor'un play-off mücadelesi
Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında aldığı galibiyetle 3 haftalık galibiyet hasretine son veren Boluspor, 46 puanla play-off hattının hemen altında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, Eyüpspor karşısında puan veya puanlar alarak play-off şansını artırmayı hedefliyor.
Yorgancılar düdük çalacak
Karşılaşmanın yönetimi, deneyimli hakem Raşit Yorgancılar’a emanet. Yorgancılar'ın yöneteceği bu önemli maçta taktik mücadeleler ve stratejik hamleler ön planda olacak.
Canlı yayın detayları
Futbolseverler, Eyüpspor - Boluspor mücadelesini 20 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da TRTSpor ve Bein 1 Max kanalları üzerinden canlı izleyebilecekler. Maçın heyecanını kaçırmamak için taraftarlar şimdiden yerlerini almayı planlıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.