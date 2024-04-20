Batı Karadeniz’de lastik değiştirme telaşı

Kış lastiği dönemi sona erdi

1 Nisan itibarıyla sona eren zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından, lastikçilerde yaz lastiği değişim hareketliliği başladı. Ramazan ayı dolayısıyla bir süre durgunluk yaşayan lastik satış noktaları, şimdi yaz lastiklerine geçiş için yoğun bir dönem yaşıyor.

Yaz lastiğine geçişin önemi

Servis müdürü Ümit Sel, sürücülerin yaz aylarında kış lastiği kullanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yaz lastiğine geçiş yapmanın zamanı geldi. Kış lastikleri, yaz koşullarında aracın performansını olumsuz etkileyerek, yakıt tüketimini artırıyor ve sürüş konforunu düşürüyor," dedi.

Lastik seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Ümit Sel, lastik alacak vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu: “Lastik etiketlerini kontrol etmek, maliyet ve etiket kıyaslaması yapmak büyük önem taşıyor. Yol tutuşu, ses desibeli ve lastiğin genel özellikleri, doğru seçim yapılmasında kritik faktörlerdir. Vatandaşlarımız, ekonomik koşullar nedeniyle yüksek fiyatlar karşısında zorlanabiliyor; ancak güvenli ve ekonomik bir sürüş için doğru lastiği seçmek şart.”

Yazın kış lastiği kullanmanın dezavantajları

Kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılmasının dezavantajlarına değinen Sel, "Kış lastikleri, sıcak havalarda tutunma özelliğini kaybeder, aşırı ses yapar ve daha fazla yakıt tüketimi gibi sorunlara neden olur. Ayrıca, kış lastikleri yaz koşullarında daha hızlı aşınır, bu da kış aylarında yeterince performans alamayacağınız anlamına gelir," şeklinde konuştu.

Uzmanlardan yaz lastiği tavsiyeleri

Lastik değişimi konusunda uzmanlar, sürücülerin yaz aylarında kesinlikle yaz lastiği kullanmalarını öneriyor. Kış lastiklerinin yaz koşullarında kullanılmasının hem güvenlik hem de maliyet açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Bolu'daki Lastikçilerde Yaz Lastiği Yoğunluğu Bolu'da lastikçiler, bayram sonrası yoğunluğa ve sürücülerin lastik değişim taleplerine yetişmeye çalışıyor. Sürücülerin yaz aylarında güvenli bir sürüş deneyimi için kış lastiklerini zamanında yaz lastikleriyle değiştirmeleri gerektiği, bu süreçte uzman tavsiyelerine kulak verilmesi öneriliyor.