20-21 Nisan 2024 Cumartesi - Pazar (Hafta sonu) hava durumu

Bolu ve Düzce: Serin ve Güneşli Arasında Geçiş

20 Nisan Cumartesi: Bolu, bulutlu ve serin bir gün geçirecek, en düşük 6°C, en yüksek 12°C. Düzce ise güneşli; sıcaklıklar 8°C'den 14°C'ye yükselecek. Bolu'da iç mekan aktiviteleri için iyi bir gün, Düzce'de ise hafif dış mekan aktiviteleri için uygun.

21 Nisan Pazar: Her iki şehirde de bulutlu bir gün bekleniyor; Bolu'da sıcaklıklar 5°C ile 15°C, Düzce'de ise 8°C ile 17°C arasında değişecek. Serin havada dışarı çıkmak için kat kat giyinmeyi unutmayın.

Bartın ve Karabük : Güneş ve Bulutların Karışımı

20 Nisan Cumartesi: Bartın parçalı bulutlu, 9°C ile 15°C arasında; Karabük ise güneşli, 8°C'den 14°C'ye yükselen sıcaklıklarla keyifli bir gün sunuyor.

21 Nisan Pazar: Bartın yine parçalı bulutlu, 7°C ile 16°C arasında değişken bir hava sunarken, Karabük güneşli ve 6°C ile 17°C arasında bir gün geçirecek. Bartın'da hafif yürüyüşler, Karabük'te ise açık hava etkinlikleri için güzel bir gün olacak.

Zonguldak, Ankara ve İstanbul: Güneşli ve Bulutlu Karışım

20 Nisan Cumartesi: Zonguldak ve Ankara her ikisi de güneşli, Zonguldak 10°C ile 14°C, Ankara 6°C ile 15°C arasında. İstanbul ise parçalı bulutlu, 9°C ile 14°C arasında serin bir gün geçirecek.

21 Nisan Pazar: Zonguldak bulutlu ve 8°C ile 15°C arasında, Ankara ise güneşli ve 5°C ile 17°C arasında sıcaklıklar sunacak. İstanbul bulutlu, 9°C ile 16°C arasında bir gün yaşayacak. Ankara'da dışarıda daha fazla vakit geçirmek için güzel bir fırsat sunarken, İstanbul ve Zonguldak'ta daha sakin ve serin bir gün olacak.

20 Nisan Cumartesi il il hava durumu

Bolu: Bulutlu, En Düşük 6°C, En Yüksek 12°C

Düzce: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 14°C

Bartın: Parçalı Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 15°C

Karabük: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 14°C

Zonguldak: Güneşli, En Düşük 10°C, En Yüksek 14°C

Ankara: Güneşli, En Düşük 6°C, En Yüksek 15°C

İstanbul: Parçalı Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 14°C

21 Nisan Pazar il il hava durumu

Bolu: Bulutlu, En Düşük 5°C, En Yüksek 15°C

Düzce: Bulutlu, En Düşük 8°C, En Yüksek 17°C

Bartın: Parçalı Bulutlu, En Düşük 7°C, En Yüksek 16°C

Karabük: Güneşli, En Düşük 6°C, En Yüksek 17°C

Zonguldak: Bulutlu, En Düşük 8°C, En Yüksek 15°C

Ankara: Güneşli, En Düşük 5°C, En Yüksek 17°C

İstanbul: Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 16°C