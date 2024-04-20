İstanbul'un deprem kâbusu: Zemin sıvılaşması en yüksek riski taşıyan ilçeler belli oldu!

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık metropolü olmasının yanı sıra, zemin sıvılaşması riski taşıyan ilçeleri ile deprem tehlikesi altında büyük bir şehir. Türkiye'de daha önce yaşanan depremler, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde zemin sıvılaşmasının ne kadar büyük bir risk oluşturabileceğini gözler önüne sermiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zemin raporlarına göre, Avrupa ve Anadolu yakasında birçok ilçe bu risk altında.

İstanbul'da Zemin Sıvılaşması Riski Taşıyan Başlıca İlçeler

Araştırmalara göre, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy ve Küçükçekmece ilçeleri, Avrupa Yakası'nda zemin sıvılaşması açısından en riskli bölgeler arasında yer alıyor. Anadolu Yakası'nda ise Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla ve Pendik ilçeleri, özellikle dere yatakları ve kıyı şeritleri gibi alanlarla birlikte risk altında. Bu ilçelerdeki zeminler, deprem anında sıvılaşma eğilimi göstererek, yapıların hasar görmesine veya yıkılmasına neden olabilir.

Zemin Sıvılaşmasının Etkileri ve Önlemler

Zemin sıvılaşması, deprem dalgalarının şiddetini artırarak binaların ve altyapıların daha fazla zarar görmesine neden olur. İstanbul'da, özellikle 1999 depreminden sonra yapılan çalışmalar, sıvılaşmanın olası etkilerini azaltmak için çeşitli önlemlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu önlemler arasında zemin iyileştirmeleri, yapısal güçlendirmeler ve riskli alanlarda yapılaşmanın sınırlandırılması yer alıyor.

İstanbul'un deprem riski yüksek ilçelerinde alınması gereken önlemler, can ve mal kaybını en aza indirgemek için hayati önem taşıyor. Özellikle zemin sıvılaşması riski taşıyan ilçelerde, yerel yönetimler ve ilgili kurumlar tarafından derinlemesine çalışmalar ve bilgilendirme kampanyaları düzenlenmesi gerekiyor.