Şehitler Haftasında MHP Bolu’dan anlamlı ziyaretler

MHP Bolu İl Teşkilatı, 14-20 Nisan Şehitler Haftası'nda şehitleri anma etkinlikleri düzenledi. Ayhan Çelikkol liderliğindeki teşkilat, şehitlik ziyaretleri ve dernek ziyaretleriyle toplumsal dayanışmayı ve milli birlik mesajlarını pekiştirdi.

Bolu’da Şehit Aileleri ve Gaziler unutulmadı

Etkinlikler kapsamında, Bolu Şehit ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bolu Şubesi de ziyaret edildi. MHP Bolu il ve ilçe yöneticileri, dernek başkanlarına ve yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi. Bu ziyaretler, şehit ailelerine ve gazilere olan desteği pekiştirirken, toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Şehitlerimize dua ile anma

MHP Bolu teşkilatının düzenlediği etkinlikler, şehitlik ziyaretleriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda dualarla ve çeşitli anma programlarıyla şehitlerimizin aziz hatıraları ön planda tutuldu. Bu programlar, şehitlerimizin fedakarlıklarını anmak ve onlara olan minnettarlığımızı ifade etmek için büyük bir özenle düzenlendi.

“Milletimizin kahramanlarına minnettarız”

Ayhan Çelikkol, yaptığı açıklamada şehitlerimizin yüce fedakarlıklarını ve vatanımız için verdikleri mücadeleyi vurguladı. Çelikkol, "Bu topraklar, şehitlerimizin kanları ile yoğrulmuş ve bizlere emanet edilmiştir. Bizler de bu emanete sahip çıkarak, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız" dedi. Bu sözlerle, MHP'nin milli birlik ve beraberlik mesajını güçlendirdiği görüldü.

Gelecek nesillere aktarılması gereken değerler

MHP Bolu İl Teşkilatı'nın düzenlediği anma etkinlikleri, şehitlerimizin anısını yaşatma ve gelecek nesillere bu değerleri aktarma konusunda önemli bir işlev gördü. Şehitler Haftası’nın anlam ve önemini vurgulayan bu etkinlikler, genç nesillerin tarih bilincini ve milli değerlere olan saygılarını artırma amacı taşıyor.

Şehitlerimizin Aziz Hatırası

Bu özel hafta boyunca düzenlenen etkinlikler ve ziyaretler, şehitlerimizin hatırasına duyulan saygıyı ve toplumsal hafızadaki yerini pekiştirmekte. MHP Bolu İl Teşkilatı, şehitlerimizin fedakarlıklarını unutmadığını ve her zaman hatırlayacağını gösteren etkinliklerle toplumsal birlik mesajını güçlü bir şekilde iletiyor.