Meteoroloji’den Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak çevrelerine kritik uyarı!

Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak ve çevre illerde bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan şiddetli fırtınanın güney ve güneybatı yönlerden esmesi bekleniyor. Rüzgar hızlarının 51-75 km/saat arasında olacağı ve yer yer 75-90 km/saate kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu şiddetli fırtına, çatı uçmaları, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi ciddi tehlikelere neden olabilir.
AFAD ve Bolu Valiliği'nden peş peşe uyarılar
Bolu Valiliği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Çatı uçması, direk ve ağaç devrilmesi, toz fırtınası ve soba zehirlenmelerine karşı tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladılar.
Fırtına sırasında alınması gereken önlemler
Vatandaşların mümkünse evlerinden çıkmamaları, dışarıda olmaları gerekiyorsa çatı uçması ve direk devrilmesi gibi tehlikelere karşı dikkatli olmaları önerildi. Ayrıca, toz fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi halinde araç kullanmamaları ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
Elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olun
Fırtına nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşanabileceği, bu nedenle gerekli hazırlıkların yapılması ve özellikle acil durum kitlerinin hazır bulundurulması tavsiye edildi. Vatandaşların fener, yedek pil gibi malzemeleri elde tutmaları önem taşıyor.
Güncel bilgileri takip edin
Fırtına ile ilgili son dakika gelişmelerini takip etmek için Gerede Medya Takip, AFAD ve Bolu Valiliği’nin web siteleri ile sosyal medya hesapları öneriliyor. Bu kanallar, fırtına ile ilgili en güncel bilgileri ve gerekli tüm uyarıları vatandaşlara ulaştırmak için aktif olarak kullanılıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.