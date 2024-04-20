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Batı Karadeniz’de ‘Kahverengi Kokarca Eylem Planı’

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Bolu başta olmak üzere tüm Batı Karadeniz’in fındıktaki korkulu rüyası olan kahverengi kokarcaya karşı Samsun^da harekete geçildi. Samsun’un Çarşamba ilçesinde, tarım alanlarına büyük zararlar verebilen kahverengi kokarca sorununa karşı etkin bir mücadele başlatıldı

Batı Karadeniz’de ‘Kahverengi Kokarca Eylem Planı’ mask
Batı Karadeniz’de ‘Kahverengi Kokarca Eylem Planı’
Batı Karadeniz’de ‘Kahverengi Kokarca Eylem Planı’
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Samsun Çarşamba'da, kahverengi kokarca zararlısına karşı başlatılan yenilikçi mücadele yöntemleri ve entegre zararlı yönetimi çalışmaları, biyolojik ve kimyasal müdahale stratejileri ile dikkat çekiyor. Bu çevreci yaklaşım, bölgedeki tarım arazilerini koruma altına alıyor.

Batı Karadeniz’de ‘Kahverengi Kokarca Eylem Planı’

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, tarım alanlarına büyük zararlar verebilen kahverengi kokarca sorununa karşı etkin bir mücadele başlatıldı. Karaağaç Mahallesi’nde, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile entegre zararlı yönetimi ve biyolojik mücadele teknikleri kullanılarak önemli adımlar atıldı.

Feromon tuzakları ile kahverengi kokarca popülasyonunun izlenmesiBatı Karadeniz’de ‘Kahverengi Kokarca Eylem Planı’

"Kahverengi Kokarca Acil Eylem Planı" kapsamında, feromon içeren hunili tuzaklar devreye sokuldu. Bu tuzaklar, zararlı popülasyonun yoğun olduğu bölgeleri belirlemek için kullanıldı. Geçmiş yıllarda yoğunluk yaşanan bölgelere odaklanan bu projede, tuzaklar zararlının hareketlerini izlemek ve ona göre müdahale etmek amacıyla stratejik noktalara yerleştirildi.

Biyolojik mücadelenin önemi ve uygulamaları

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, biyolojik mücadelenin zararlıları kontrol altına alma konusunda ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Müdür Sağlam, tespit edilen bölgelere samuray arıları bırakarak doğal predatörlerin zararlı popülasyonu üzerindeki etkilerini artırmayı planladıklarını belirtti.

Kimyasal mücadelede bilinçli yaklaşımBatı Karadeniz’de ‘Kahverengi Kokarca Eylem Planı’

Kimyasal mücadele yöntemlerinin sadece gerekli görüldüğü durumlarda ve alan uzmanlarının rehberliğinde kullanılması gerektiği üzerinde duruldu. Sağlam, kimyasal mücadeleye başvurmadan önce tüm alternatiflerin değerlendirilmesi gerektiğini ve her zaman bilinçli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Tuzak kontrolü ve sahada sürekli izleme

Batı Karadeniz’de ‘Kahverengi Kokarca Eylem Planı’

Proje kapsamında sahada çalışan ekipler, yerleştirilen hunili tuzakları düzenli olarak kontrol ederek, kahverengi kokarcanın hareketlilik durumunu sürekli gözlem altında tutuyor. Bu sürekli izleme, zararlıyla mücadelede proaktif ve hızlı müdahalelerin yapılmasını sağlıyor.

Samsun Çarşamba'da başlatılan bu çevreci ve sürdürülebilir mücadele yöntemi, kahverengi kokarca gibi zararlılarla başa çıkmanın yeni ve etkili yollarını sunuyor. Projenin uzun vadeli başarısı, diğer bölgeler için de örnek teşkil edebilir ve zararlı popülasyonları yönetme konusunda yeni standartlar oluşturabilir.

20 Nis 2024 - 15:00 - Güncel

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