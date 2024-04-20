Eyüpspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1.Lig 31. Haftasında Boluspor, deplasmanda Eyüp Stadyumu’nda, Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 19:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Spor ve BeIN SPORTS MAX 1 kanallarında canlı yayınlanacak.

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Mehmet Şengüliz olarak belirlendi.

Boluspor play-off mücadelesinde

Boluspor, şu ana kadar ligdeki performansıyla dikkat çekiyor. Toplamda 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde eden takım, 46 puanla play-off hattında yer alarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Eyüpspor 68 puanla liderlik koltuğunda

Eyüpspor ise ligde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bu sezon 22 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 6 mağlubiyetle 68 puan toplayan İstanbul temsilcisi, ligde zirvede yer alıyor. Son beş lig maçından 7 puan toplayan takım, stabil bir performans sergileyerek liderliğini korumayı başarıyor.

Geçmiş rekabette Boluspor üstün

İki takım arasındaki son beş karşılaşmada Boluspor, 3 galibiyet elde ederek üstünlük kurdu. Eyüpspor ise bu süreçte sadece bir kez galibiyet sevinci yaşadı. Geri kalan maç berabere sonuçlandı. Boluspor, bu maçlarda toplam 7 gol atarken; Eyüpspor, 4 golle karşılık verdi. Özellikle İstanbul'da oynanan maçlarda Boluspor'un dirençli yapısı dikkat çekti.

İlk yarıda Eyüpspor farkı

Sezonun ilk yarısında Bolu'da oynanan karşılaşmada Eyüpspor, Boluspor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu maç, Eyüpspor'un ligdeki gücünü göstermesi açısından önemli bir örnek oldu. Ancak, deplasmanda daha dirençli bir oyun sergilemesi beklenen Boluspor, bu mağlubiyeti telafi etmek için sahaya çıkacak.

Lig sıralaması için büyük önem

İki takımın bir kez daha karşı karşıya geleceği bu maç, lig sıralaması için büyük önem taşıyor. Boluspor’un play-off hattındaki yerini koruması ve Eyüpspor’un liderliğini sürdürme hedefi, bu karşılaşmayı sezonun en önemli maçlarından biri haline getiriyor. Takımlar, bu kritik mücadelede kozlarını paylaşacak.