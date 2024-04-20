Eyüpspor – Boluspor maçında kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig’in Zirve Yarışı: Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında futbolseverler, İstanbul'daki çekişmeli maçta Eyüpspor ile Boluspor arasında yaşanan heyecan dolu anlara tanık oldu. İki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı, ancak mücadele eksik değildi.

Başa baş çekişme

Eyüpspor, kendi evinde Boluspor'u ağırladı. Karşılaşma boyunca her iki takımın da gol bulma çabaları sonuçsuz kaldı ve maç 0-0 sona erdi. Bu sonuçla her iki takım da ligdeki yerlerini koruma mücadelesini sürdürdü.

Kalecilerin parladığı anlar

Maçın ilk dakikalarından itibaren kaleciler kritik kurtarışlarla öne çıktı. 8. dakikada Boluspor adına Berk Yıldız, ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye şut çekti fakat Eyüpspor kalecisi Kubilay topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı. 20. dakikada ise Eyüpspor’dan Regattin, ceza sahası içine doğru ilerleyerek Seşlar'a pasını aktardı. Seşlar'ın çektiği şutu Boluspor kalecisi Çağlar kurtardı.

Gol çizgisinden dönen top

İkinci yarıda, 54. dakikada, Eyüpspor savunması kornerden gelen topu uzaklaştırdı. Berk Yıldız ceza sahası dışından sert bir vuruş yaparak topu kaleye gönderdi, ancak Eyüpspor'dan Murat Uçar topu gol çizgisinden çıkardı. 83. dakikada ise Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasına Melih Kabasakal ceza sahası içinden şut çekti; ancak top az farkla direğin üzerinden dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mehmet Şengül

Eyüpspor: Kubilay Anteplioğlu, Murat Uçar (Berkay Kumlu dk. 84), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Ömer Bayram dk. 75), Taşkın İlter (Tugay Kacar dk. 84), Thuram (Melih Kabasakal dk. 58), Seşlar, Recep Niyaz, Regattin (Ampem dk. 58), Bruno

Boluspor: Çağlar Akbaba, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Jefferson (İshak Karaoğul dk. 90+3), Berk Yıldız (Tunahan Çiçek dk. 78), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 90+3), Avramovski, Hakan Bilgiç (Vusal İskandarlı dk. 70), Gigic (Camara dk. 78)