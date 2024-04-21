Tüm uyarılara rağmen alt geçitten geçmeye çalışan yolcu otobüse uzun süre kurtarılmayı bekledi

Yurt dışına gönderilmek üzere Anadolu Otoyolu'ndan Mersin Limanı’na giden G.M.S. idaresindeki 34 G 87645 plakalı yolcu otobüs, CNG yakıt almak için Paşaköy gişelerinden Bolu kent merkezine giriş yaptı.
CNG istasyonuna gitmek isteyen sürücü, Küpçüler TOKİ alt geçidinden geçmek istedi. Bu sırada otobüs 3 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı.Sürücü, polis ve itfaiye ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, otobüsü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
Lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilen otobüs, çalıştırılıp hareket ettirilerek kurtarıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.