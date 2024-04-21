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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne anlam taşıyor?

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Bolu’da ve tüm Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. Yılı coşkuyla kutlanacak. TBMM’nin 1920’de açılarak, milletin egemenliğini ilan etmesinden sonra Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ve 1924’te resmi bayram ilan edilen bu bayramın Bolu’da da hazırlıkları sürüyor…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne anlam taşıyor? mask
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne anlam taşıyor?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne anlam taşıyor?
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir ve Türk halkının kendi kaderini eline aldığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı tarihi simgeler. 1920 yılında, TBMM'nin açılışıyla Türk milletinin egemenliğini ilan eden bugün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924'te resmi bir bayram olarak belirlenmiştir ve her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Atatürk’ün armağanı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne anlam taşıyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de milli egemenlik ve çocuklara duyulan sevginin kutlandığı özel bir gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu tarihi gün, Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Her yıl coşkuyla kutlanan bu bayram, milli birlik ve gelecek nesillere yatırımın simgesidir.

Dünya çocuklarına sunulan eşsiz bir armağan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne anlam taşıyor?

Atatürk'ün, çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin bir ifadesi olarak, bu özel günü 1929 yılında dünya çocuklarına armağan etmiştir. Böylece Türkiye, dünya genelinde çocuklara bayram hediye eden ilk ülke olmuştur. Bu jest, Atatürk'ün çocukları geleceğin teminatı olarak gördüğünün ve onlara olan inancının bir göstergesidir.

23 Nisan'ın tarihsel kökenleri ve ilk kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne anlam taşıyor?

23 Nisan 1920, TBMM'nin açıldığı ve Türk halkının tam anlamıyla kendi kendini yönetmeye başladığı gündür. İlk meclis toplantısına yalnızca 115 milletvekili katılabilmiş olmasına rağmen, bu gün Türk milletinin iradesinin bir zaferi olarak kabul edilir. Resmi bayram olarak ilk kez 1921 yılında ilan edilen bu tarih, her yıl çeşitli törenlerle kutlanmaktadır.

Uluslararası boyuta kavuşan 23 nisan kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne anlam taşıyor?

1970'li yıllara gelindiğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çok sayıda ülkenin katılımıyla uluslararası bir festival havasına bürünmüştür. 1979 yılında TRT'nin düzenlediği Çocuk Şenliği ile daha da genişleyen bu kutlamalar, Bulgaristan, Romanya, İtalya, Irak ve SSCB gibi pek çok ülkeden çocukların katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne anlam taşıyor?

Her yıl 23 Nisan'da, Türkiye genelinde Anıtkabir ve diğer Atatürk anıtlarında başlayan resmi törenlerle bayram kutlamaları başlar. Okul bahçelerinde ve stadyumlarda öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sergilenir. Bu kutlamalar, halkın geniş katılımıyla gerçekleşir ve gün boyunca süren etkinliklerle devam eder.

# çocuk, Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk, Türk

21 Nis 2024 - 13:52 - Güncel

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