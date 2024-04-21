21 Nis 2024 - 16:00- Güncel G:

Bolu'da renkli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

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Bolu, Türkiye'nin en coşkulu şehirlerinden biri olarak, 104. Yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kapsamlı hazırlıklar yapıyor. Şehir genelinde, özellikle 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenler, bayramı kutlamak için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Bolu'da renkli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu mask
Bolu'da renkli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Bolu'da renkli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
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Bolu’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. Yılı kutlamalarının coşkusu başladı! Renkli kıyafetler, dans ve müzik gösterileri ile dolu kutlamalar, tüm halkı bu özel günü kutlamaya davet ediyor. Katılın, bu tarihi günü Bolu'da yaşayın!

Bolu'da renkli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Renkli kıyafetler ve gösterilerle dolu kutlama hazırlıkları

Bolu'da renkli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Bolu’nun dört bir yanında bayram kutlamaları için renkli kıyafetler hazırlanıyor ve çeşitli gösteriler provaları devam ediyor. Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde dans, şiir ve müzikal performanslar için çalışıyor. Her bir öğrenci, bayramın ruhunu yansıtan benzersiz performanslar sergilemek için özen gösteriyor.

104. yıl dönümünde zengin etkinliklerle dolu kutlamalar

Bolu'da renkli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Bolu Valiliği tarafından hazırlanan ve herkese açık olan detaylı program, bayramın 104. yıl dönümünü kutlamak üzere zengin etkinlikler sunuyor. Program kapsamında düzenlenecek resim ve şiir yarışmaları ile halkın katılımı teşvik ediliyor. Ayrıca, spor salonlarında yapılacak olan hazırlıklar ve provalar da bayram coşkusunu artırıyor.

Bayram sabahı Arıt Park'ta başlayacak törenler

Bolu'da renkli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

23 Nisan sabahı Arıt Park’ta başlayacak olan törenler, bayrak ve flama gösterileri ile start alacak. Karaçayır Spor Salonu’nda devam edecek olan kutlama törenlerinde, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları ve diğer gösteriler sergilenecek. 22 Nisan gecesi ise şehrin çeşitli noktalarında yapılan ışıklandırmalar ve süslemeler ile bayram atmosferi tüm şehre yayılacak.

Resmi kurumlar ve görevlilerin rolü

Bolu'da renkli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Bolu'daki kutlama programında, Valilik, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü gibi resmi kurumlar ve görevliler, belirlenen görevleri yerine getirerek etkinliklerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Bu kurumlar, kutlama programına aktif olarak katkı sağlayarak, tüm Bolu halkının bu özel günü coşkuyla kutlamasına olanak tanıyor.

Bolu halkı kutlamalara davet ediliyor

Bolu'da renkli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Belediye Başkanlığı, bayram kutlamaları için tüm detayları yerel medya aracılığıyla duyuruyor ve tüm Bolu halkını kutlamalara katılmaya davet ediyor. Bu özel gün, Bolu'da yaşayan herkes için unutulmaz bir deneyim olmaya aday.

# çocuk, Bolu Valiliği, eğitim, belediye

21 Nis 2024 - 16:00 - Güncel

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