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Bolu Kadın Platformu “Artık yeter!” dedi…

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Pankartları ile dikkat çeken Bolu Kadın Platformu, Bolu kardelen Meydanı’nda kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine “Artık yeter!” dedi. Artan kadın cinayetlerine karşı meydana çıkan platformun Eğitim Kadın Sekreteri Pınar Altun Akkuş tarafından yapılan basın açıklaması, toplumda kadının yerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bolu Kadın Platformu “Artık yeter!” dedi… mask
Bolu Kadın Platformu “Artık yeter!” dedi…
Bolu Kadın Platformu “Artık yeter!” dedi…
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Kadın Platformu, artan kadın cinayetleri ve şiddetine dikkat çekmek için Bolu Kardelen Meydanı'nda toplandı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve adalet için kararlı bir mücadele çağrısı yapıyor.

Bolu Kadın Platformu, artan kadın cinayetlerine karşı meydana çıktı

Bolu Kadın Platformu “Artık yeter!” dedi…

Bolu Kadın Platformu, Bolu Kardelen Meydanı'nda bir araya gelerek kadına yönelik şiddet ve artan kadın cinayetleri konusunda farkındalık yaratmayı hedefledi. Pınar Altun Akkuş'un liderliğindeki platform, özellikle 2023 yılında kadın cinayetlerinde yaşanan korkunç artışa dikkat çekti. Bu yıl içinde 438 kadının öldürüldüğü ve bu olayların çoğunun ev içinde gerçekleştiği vurgulandı. Her bir rakamın, arkasında yıkılan bir hayat olduğu ve bu durumun kabul edilemez olduğu belirtildi.

Yasal düzenlemeler ve kadın cinayetleri

Bolu Kadın Platformu “Artık yeter!” dedi…

Basın açıklamasında, Meltem Zengin'in trajik ölümüne de değinildi. Meltem, kendi evinde eşi tarafından öldürülmüş ve bu olay, 2024 yılının ilk dört ayında öldürülen 100 kadına eklenmişti. Platform, yasal düzenlemelerin yetersizliği ve cezasızlık politikasının, kadın cinayetlerini daha da tetiklediğini dile getirdi. Ayrıca, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasının, kadınları daha da savunmasız bıraktığı ve şiddeti önleme konusunda ciddi adımlar atılması gerektiği üzerinde duruldu.

Kadına yönelik şiddet

Bolu Kadın Platformu “Artık yeter!” dedi…

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin, sadece toplumsal bir sorun olmanın ötesinde, derinleşen sistemik bir problem olduğu belirtiliyor. Eğitim, sağlık, istihdam ve siyasete katılım gibi temel alanlarda yaşanan ayrımcılıkların kadınların toplumdaki yerini daha da zorlaştırdığı ve bu ayrımcılığın her geçen gün derinleştiği ifade edildi. Platform, kadınların hayatları üzerinde söz sahibi olmaları ve bağımsız kararlar alabilmeleri gerektiğini savunuyor.

Örgütlü mücadele ve kadın dayanışması

Bolu Kadın Platformu “Artık yeter!” dedi…

Kadın cinayetleri, şiddet ve istismarın bireysel değil, örgütlü bir zihniyetin sonucu olduğu vurgulanıyor. Platform, yoksulluk ve sömürünün bu sorunları daha da kötüleştirdiğine dikkat çekerek, tüm kadınları bu örgütlü zihniyete karşı mücadele etmeye çağırıyor. Kadınların, toplumsal cinsiyet eşitliği ve adil yargılanma hakkı için seslerini yükseltmelerinin önemi üzerinde duruldu.

Bolu Kadın Platformu “Artık yeter!” dedi…

Bolu Kadın Platformu'nun toplantısı, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Platform, kadın cinayetlerinin önlenmesi ve kadın haklarının korunması adına etkili yasal düzenlemelerin şart olduğunu belirtiyor. Toplumun her kesiminden kadınları, bu mücadelede yer almaya ve seslerini daha da yükseltmeye davet ediyor. "Yaşasın Kadınlar! Kadınlar Yaşasın!" sloganıyla, kadınların yaşam hakkını savunma kararlılıklarını tekrar tekrar vurguluyorlar.

# eğitim, Türkiye, Sağlık, Yaşam

21 Nis 2024 - 20:00 - Güncel

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