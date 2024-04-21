Türkiye genelinde yapılan Eurovision 2024 anketinin Bolu sonuçları

Türkiye genelinde sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen ve Eurovision Şarkı Yarışması’na olan ilgiyi ölçmek amacıyla yapılan geniş çaplı ankette, Bolu dahil olmak üzere 27 il, İtalya'ya en çok oyu verdi. Bu anket, Türkiye’nin 81 ilini kapsayarak Eurovision yarışması öncesinde hangi ülkelerin daha fazla desteklendiğini gösterdi.

Bolu neden İtalya’yı destekliyor?

Bolu ve diğer illerdeki katılımcıların İtalya'ya bu denli yoğun ilgi göstermesinin ardında, İtalyan müziğine olan beğeni ve yarışmacıların sahne performansları yatıyor olabilir. İtalya, Eurovision tarihinde defalarca dikkat çekici performanslar sergileyerek ön plana çıkmış bir ülke.

Yarışmanın diğer favorileri: Yunanistan ve Belçika

Anket sonuçlarına göre, İtalya'yı Yunanistan ve Belçika takip ediyor. Yunanistan ikinci, Belçika ise üçüncü sırada yer alıyor. Her iki ülke de Eurovision sahnesinde kendilerine has müzikal stilleri ve etkileyici sahne şovları ile biliniyor. Hırvatistan ise dördüncü sırada yer alarak, sosyal medya kullanıcıları arasında da popülerliğini kanıtladı.

Türkiye’nin Eurovision ile imtihanı

Türkiye, 2013 yılından beri Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmamakta. Türkiye’nin Eurovision’dan çekilme kararı, çeşitli nedenlerle alınmış olsa da, Türk halkının yarışmaya olan ilgisi devam ediyor. Türkiye'nin Eurovision tarihindeki en büyük başarısı, 2003 yılında Sertab Erener’in “Everyway That I Can” adlı şarkısıyla elde ettiği birincilik olmuştur.

Eurovision 2024’ün beklenen büyük finali

Eurovision 2024'ün büyük finali, 11 Mayıs Cumartesi günü İsveç'te yapılacak. Bu büyük final, Avrupa'nın dört bir yanından müzikseverleri bir araya getirerek, kültürlerarası bir şölen sunmayı hedefliyor. Yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli geçmeye aday.