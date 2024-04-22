Bolu İl Özel İdaresi’nden Kartalkaya hamlesi…

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Kartalkaya, yeni sezon öncesi önemli bir ulaşım iyileştirmesi ile gündemde. Bolu İl Özel İdaresi, Kartalkaya'ya giden yolda büyük bir iyileştirme çalışması başlatıyor. Proje, bölgeye ulaşımı kolaylaştırarak turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

Asfaltlama işlemi ile Kartalkaya yolları konforlu hale geliyor

Kartalkaya yolunun sıcak asfalt kaplama işlemi için düzenlenecek olan ihale, yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesini sağlayacak. İl Özel İdaresi tarafından organize edilen bu çalışma, kış turizmine hizmet veren bölgenin altyapısını güçlendirecek. Yapılacak olan sıcak asfalt kaplama işlemi ile yol, kış koşullarına karşı daha dayanıklı hale gelecek.

İhale süreci ve katılım koşulları

İhale, 26 Nisan 2024 Cuma günü saat 10.30'da Bolu İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhaleye sadece yerli isteklilerin katılımına izin verilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yalnızca fiyat esasına göre belirlenecek. Bu ihalede elektronik eksiltme olmayacak ve konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmeyecek. İhalede, işin tamamı için teklifler alınacak.

Projenin tamamlanma süresi ve hedefler

İhale sonucu belirlenen yüklenici firma, projeyi 3 ay içinde tamamlamakla yükümlü olacak. Bu süreç, yolun yeni kış sezonuna yetişmesini sağlayacak şekilde planlandı. Böylece Kartalkaya'ya seyahat edecek yerli ve yabancı turistler için ulaşım sorunsuz hale gelecek.

Kartalkaya’nın kış turizmindeki yeri ve önemi

Kartalkaya, Türkiye'nin kış turizminde öne çıkan merkezlerinden biri olarak biliniyor. Kayak ve kış sporları için elverişli pistleriyle her yıl binlerce turisti ağırlayan Kartalkaya, yapılan bu yol iyileştirmesi ile ziyaretçilerine daha iyi bir ulaşım deneyimi sunmayı hedefliyor.

Bolu ve turizmdeki gelişmeler

Bu proje, Bolu'nun turizm altyapısını güçlendiren çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. İl Özel İdaresi'nin bu tür yatırımları, bölgenin turizm potansiyelini maksimize etmeye yönelik adımlar olarak görülüyor. Yol iyileştirme çalışması, Kartalkaya'nın yanı sıra Bolu'nun diğer turistik bölgelerine erişimi de kolaylaştıracak.