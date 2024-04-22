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Bolu Gerede TSO’dan çok önemli hatırlatma…

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Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, 24 Nisan 2024 tarihine kadar motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu seviye 5 yeterlilik sınavına başvurularınızı bekliyor. Sınav, sektördeki profesyonellik ve güvenilirliği artırmayı hedeflemekte. Detaylar için GTSO ile iletişime geçin…

Bolu Gerede TSO’dan çok önemli hatırlatma… mask
Bolu Gerede TSO’dan çok önemli hatırlatma…
Bolu Gerede TSO’dan çok önemli hatırlatma…
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Gerede Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO), motorlu kara taşıtları alım satım işleriyle ilgilenen kişilere yönelik önemli bir sınav duyurusunda bulundu.

Bolu Gerede TSO’dan çok önemli hatırlatma…

MEYBEM işbirliği ile gerçekleştirilecek olan ve sektördeki profesyoneller için mesleki yeterlilik belgesi sağlayacak olan bu sınav, motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu pozisyonu için seviye 5 yeterlilik derecesini hedefliyor. Bu sınav, sektördeki standartları yükseltmeyi ve alım satım işlemlerinde güvenilirliği artırmayı amaçlıyor…

Sınav tarihi ve başvuru koşulları

Bolu Gerede TSO’dan çok önemli hatırlatma…

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, bu önemli sınav için son başvuru tarihini 24 Nisan 2024 Çarşamba olarak belirlemiştir. Adayların, sınav tarihi ve yerinin ilerleyen zamanlarda duyurulacağı bu süreçte belirlenen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvurular, GTSO'nun resmi kanalları üzerinden yapılacak ve adaylar sınavla ilgili tüm detaylara oradan ulaşabilecekler.

Sınav ücreti ve gerekli belgeler

Bolu Gerede TSO’dan çok önemli hatırlatma…

Sınav için belirlenen ücret 3.500 TL olarak açıklandı. Adayların bu ücreti yatırdıktan sonra, başvurularını tamamlayabilmek için gerekli olan belgeler arasında iki adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi, ödeme dekontu, en az lise düzeyinde bir diploma fotokopisi ve doldurulmuş bir başvuru formu bulunmaktadır. Bu belgelerin tamamı, sınav başvurusunun bir parçası olarak GTSO tarafından toplanacak.

Sınavın yapısı ve içeriği

Sınav, yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Adaylar, motorlu kara taşıtları alım satım sorumluluğu konusundaki teorik bilgilerini yazılı sınavla kanıtlarken, uygulamalı sınavda ise gerçek dünya senaryolarında bu bilgilerini uygulama şansı bulacaklar. Her iki sınav aşaması da mesleki yeterliliklerini göstermek isteyen adaylar için büyük önem taşımaktadır.

İkinci şans ve belge ücreti

Bolu Gerede TSO’dan çok önemli hatırlatma…

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, adaylara sınava iki kez girme hakkı tanıyor. İlk girişte başarısız olan adaylar, ikinci bir şans için yeniden sınava girebilecekler. Başarılı olduklarında ise kendilerinden 750 TL belge ücreti talep edilecektir. Bu ücret, mesleki yeterlilik belgesinin alınmasını kapsamakta olup iadesi yapılmamaktadır.

Son başvuru tarihine dikkat!

Tüm adayların bu fırsattan yararlanabilmesi için son başvuru tarihine dikkat etmeleri gerekmektedir. Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, sektördeki profesyonellik standartlarını yükseltmeye yönelik bu önemli sınavla ilgili tüm detayları ve güncellemeleri zamanında duyuracaktır.

# Nisan 2024

22 Nis 2024 - 07:00 - Güncel

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