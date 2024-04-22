Ahmet Baysal BAİBÜ'deki yabancı öğrenci sayısı ve Üniversite Hastanesi sorunlarını eleştirdi

BAİBÜ’de yabancı öğrenci sayısına ilişkin endişeler artıyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi olarak önemli bir eğitim kurumu olmasına rağmen, son zamanlarda yabancı öğrenci sayısındaki artış ile dikkatleri üzerine çekiyor. İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, üniversitede yabancı öğrenci sayısının aşırı yükselmesi ve bunun eğitim kalitesine potansiyel etkileri konusunda endişelerini dile getirdi.

Lise diplomasıyla öğrenci kabulüne tepki

Ahmet Baysal, yabancı öğrencilerin kabulünde kullanılan kriterlerin yeterince sıkı olmadığını belirterek, özellikle lise diplomasıyla öğrenci kabul edilmesini eleştirdi. Baysal'a göre, lise not ortalamasına dayalı bir kabul sistemi yerine, daha kapsamlı ve nitelikli bir değerlendirme süreci benimsenmeli. Diğer üst düzey Türk üniversitelerinde yabancı öğrenci oranının genellikle %5 civarında olduğunu, ancak BAİBÜ'de bu oranın %15'e yaklaştığını vurguladı.

Üniversite Hastanesi’ndeki kapasite sorunları

BAİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşanan kapasite ve altyapı sorunlarına da değinen Baysal, hastanenin mevcut durumunun Bolu'nun ve çevre illerin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti. Vakıf başkanı, hastanenin fiziksel olarak genişlememesi ve yeterli bakımının yapılmamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Vakfın Üniversite ve Hastane ile ilişkisi

İzzet Baysal Vakfı, Bolu'ya ve Türkiye'ye eğitim, sağlık ve kültürel alanda katkıda bulunma misyonuna sahip. Vakıf, üniversite ve hastane üzerine yapılan yatırımlarla Bolu halkına önemli hizmetler sunmuş durumda. Ahmet Baysal, bu yapıların korunması ve geliştirilmesi gerektiğini, ancak bunun devlet ve üniversite işbirliği ile mümkün olabileceğini belirtti.

Yabancı öğrenci politikasında değişiklik çağrısı

Ahmet Baysal, üniversitenin yabancı öğrenci politikasında önemli değişiklikler yapılması gerektiğini savunuyor. Yabancı öğrenci kabulünde daha titiz bir süreç izlenmeli ve kabul edilen öğrencilerin akademik başarıları, üniversitenin genel başarı standardını yükseltecek nitelikte olmalıdır. Ayrıca, BAİBÜ yönetimi ile yapılan görüşmelerde vakfın rahatsızlıklarını dile getiren Baysal, üniversitenin akademik itibarını korumak adına gereken adımların atılmasını talep etti.

İzzet Baysal Vakfı'nın geleceğe bakışı

Vakıf, Bolu ve Türkiye genelinde eğitim ve sağlık alanında kalıcı eserler bırakma vizyonuna devam edecek. Ancak, mevcut sorunların çözümü için tüm ilgili tarafların işbirliği yapması ve etkili çözümler üretmesi gerektiğini vurgulayan Ahmet Baysal, özellikle devlet destekli projelerin ve yapılan anlaşmaların gereği olarak, üniversitenin ve hastanenin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli adımların atılmasını bekliyor. Vakfın, gelecekte de Bolu ve çevre illere hizmet vermeye devam edeceği, ancak bu hizmetlerin sürdürülebilirliği için gerekli destek ve iş birliklerinin sağlanması gerektiği belirtiliyor.