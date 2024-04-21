Abant Gölü Tabiat Parkı’na 2024 giriş ücretleri zamlandı!

Bolu'nun simgesel doğa harikalarından biri olan Abant Gölü Milli Parkı, yılın her ayında yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Ancak yeni açıklanan giriş ücretleri, ziyaretçiler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Yeni ücret tarifesi ve ziyaretçi tepkileri

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yeni ücret tarifesi, önceki yıllara göre önemli bir artış gösteriyor. Kişi başı giriş ücreti 35 TL olarak belirlenirken, indirimli giriş ücreti 20 TL olarak duyuruldu. Özellikle otobüs gibi büyük taşıtlar için belirlenen ücretler, önceki yıllara kıyasla ziyaretçileri en çok şaşırtan değişiklikler arasında yer alıyor.

Giriş ücretleri ne kadar arttı?

Abant Gölü'ne giriş yapan araçlar için uygulanan tarifeler de güncellendi. Motorsiklet ve ATV kullanıcıları için 70 TL, otomobil ve benzeri araçlar için 105 TL giriş ücreti belirlendi. Minibüsler için 315 TL, midibüsler için 525 TL ve otobüsler için ise 1.050 TL giriş ücreti gibi rakamlar, ziyaretçiler tarafından "dudak uçuklatan" fiyatlar olarak değerlendiriliyor.

Abant Gölü'nün turistik değeri ve giriş ücretlerinin etkisi

Abant Gölü Milli Parkı, göl, dağ ve orman manzaralarıyla ünlü bir doğa alanı olup, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak yeni giriş ücretleri, parkın erişilebilirliği ve turistik çekiciliği üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Ziyaretçiler ve yerel esnaf, bu artışın bölge turizmine olası etkilerini tartışıyorlar.

Yerel halk ve turizmcilerden gelen tepkiler

Yerel halk ve bölgedeki turizm işletmecileri, bu artışın turist sayısında bir düşüşe yol açabileceğini ve dolayısıyla yerel ekonomiye zarar verebileceğini belirtiyorlar. Özellikle düşük ve orta gelir grubundaki ziyaretçilerin parkı ziyaret etmekte daha fazla zorlanacağı öngörülüyor.

Gelecek planlaması ve ücret politikalarının gözden geçirilmesi

Bolu İl Özel İdaresi ve ilgili devlet kurumları, Abant Gölü gibi doğal güzelliklerin herkes için erişilebilir kalmasını sağlamak adına ücret politikalarını yeniden gözden geçirmeyi düşünmelidir. Ayrıca, parkın bakım ve korunması için gerekli olan kaynakların, ziyaretçi ücretleriyle dengeli bir şekilde sağlanması gerektiği vurgulanıyor.