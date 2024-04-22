- Teknoloji

Bolu’da öğrenciler ileri robotik festivalinde hünerlerini sergiledi

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Bolu Deneyap Teknoloji Atölyesi, İleri Robotik Festivali'nde ortaokul ve lise öğrencileri tasarladıkları robotlarla yarıştı. Etkinlik, teknoloji ve inovasyon tutkunları için unutulmaz bir deneyim sundu.

Bolu’da öğrenciler ileri robotik festivalinde hünerlerini sergiledi mask
Bolu’da öğrenciler ileri robotik festivalinde hünerlerini sergiledi
Bolu’da öğrenciler ileri robotik festivalinde hünerlerini sergiledi
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Bolu'da teknoloji ve yenilik rüzgarları esiyor. Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin düzenlediği İleri Robotik eğitim programının finali, robotik tutkunlarını bir araya getiren bir festivalle taçlandırıldı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin aylar süren emeklerinin sergilendiği bu etkinlik, katılımcıları ve izleyicileri adeta büyüledi.

Bolu’da öğrenciler ileri robotik festivalinde hünerlerini sergiledi

Ortaokul öğrencileri becerilerini sergiledi

Festivalin yıldızlarından biri olan ortaokul grupları, kendi tasarladıkları robotları kullanarak başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar olan zorlu parkuru tamamlama göreviyle karşı karşıya kaldılar. Bu süreçte öğrenciler, problem çözme, takım çalışması ve teknik bilgi gibi önemli becerilerini sergileme fırsatı buldu. Her bir robot, özgün tasarımı ve işlevselliği ile dikkat çekti.

Bolu’da öğrenciler ileri robotik festivalinde hünerlerini sergiledi

Lise öğrencileri hedef büyüttü

Lise kategorisinde ise öğrenciler, belirlenen süre içerisinde arenadaki en fazla topu toplamak için kıyasıya yarıştı. Bu rekabetçi mücadele, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Öğrencilerin geliştirdiği robotlar, hız, manevra kabiliyeti ve strateji açısından ölçüldü, bu da teknolojiye olan ilgilerini ve yeteneklerini gözler önüne serdi.

Bolu’da öğrenciler ileri robotik festivalinde hünerlerini sergiledi

Teknoloji ve inovasyonun buluşma noktası

Deneyap Teknoloji Atölyesi tarafından düzenlenen bu festival, robotik ve mühendislik alanında genç yetenekleri keşfetmek ve onlara ilham vermek amacıyla özenle hazırlandı. Etkinlik, öğrencilerin yaratıcı düşünme, analitik problem çözme ve teknolojik becerilerini geliştirme gibi konularda onlara eşsiz deneyimler sunuyor. Aynı zamanda, Bolu'nun teknoloji eğitimi alanında nasıl bir merkez haline geldiğini de gösteriyor.

Bolu’da öğrenciler ileri robotik festivalinde hünerlerini sergiledi

Gelecek nesiller için ilham kaynağı

Bolu Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin İleri Robotik Festivali, gençler arasında teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve bu alanda kariyer yapmayı düşünen gençleri teşvik etmeyi amaçlıyor. Festival, öğrencilerin sadece teknik becerilerini değil, aynı zamanda takım çalışması ve liderlik gibi sosyal becerilerini de geliştirmelerine olanak tanıyor. Robotik ve teknoloji alanında gelecek vaat eden gençlerin yetişmesine katkı sağlayan bu etkinlik, ülkenin teknolojik gelişimine önemli katkılar sunmaktadır.

# eğitim

22 Nis 2024 - 10:19 Bolu- Teknoloji

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