Turizm haftasında doğa yürüyüşü

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Yürüyüşe, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, Meteoroloji İl Müdürü Süleyman Yılmaz, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından verilen molada katılımcılara ikramlarda bulunuldu.