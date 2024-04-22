- Spor

Bolu Amatör Kümede Aladağspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Amatör Küme'de lider GLS Grup Aladağspor, şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Mavi beyazlılar, Yıldızspor maçını kazanarak 2023-2024 Bolu Şampiyonu olabilir.

Bolu Amatör Kümede Aladağspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı! mask
Bolu Amatör Kümede Aladağspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!
Bolu Amatör Kümede Aladağspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu 1. Amatör Küme Play-Off grubunda nefes kesen hafta sonu maçları, futbolseverlere büyük heyecan yaşattı. GLS Grup Aladağspor, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı ve rakiplerine gözdağı verdi. Mavi beyazlılar, son maçlar öncesinde liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.

Bolu Amatör Kümede Aladağspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

Amatör Kümede haftanın sonuçları

GLS Grup Aladağspor, geçtiğimiz hafta Yeniçağaspor ile kritik bir mücadeleye çıktı. Bu önemli maçı farklı bir skorla kazanan Aladağspor, Taşkestispor'un ligden çekilmesiyle beraber haftayı 3 puanla kapatarak liderliğini pekiştirdi. En büyük rakibi Yeniçağaspor ise 7. hafta maçında Sebenspor'a 4-2 yenilerek şampiyonluk şansını zora soktu. Aynı gün sahne alan Dörtdivanspor, Yıldızspor karşısında zorlu bir mücadele verdi ve 3-2'lik skorla galibiyete uzandı. Bu sonuçlarla birlikte puan durumunda önemli değişiklikler yaşandı.

Bolu Amatör Kümede Aladağspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

Şampiyonluk yolunda son viraj

GLS Grup Aladağspor, önümüzdeki hafta Yıldızspor ile karşılaşacak. Bu maçı kazanmaları halinde 2023-2024 Bolu Şampiyonu unvanını kazanacaklar. Mavi beyazlı takımın şampiyonluk yolundaki bu kritik karşılaşması, tüm gözleri üzerine çekiyor.

Bolu Amatör Kümede Aladağspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

Nefesleri kesecek son hafta

Bolu Amatör Küme'de GLS Grup Aladağspor'un şampiyonluk için sahaya çıkacağı maç, futbol tutkunları için kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olacak. Rakiplerin puan kaybı yaşaması, Aladağspor'un işini kolaylaştırsa da, mavi beyazlılar kendi kaderlerini belirlemek için Yıldızspor karşısında galibiyet arayacak.

Bolu Amatör Kümede Aladağspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

Bolu Amatör Küme puan durumu

Bolu Amatör Kümede Aladağspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

# durumu

22 Nis 2024 - 10:50 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL