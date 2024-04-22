Bolu Amatör Kümede Aladağspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

Bolu 1. Amatör Küme Play-Off grubunda nefes kesen hafta sonu maçları, futbolseverlere büyük heyecan yaşattı. GLS Grup Aladağspor, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı ve rakiplerine gözdağı verdi. Mavi beyazlılar, son maçlar öncesinde liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.

Amatör Kümede haftanın sonuçları

GLS Grup Aladağspor, geçtiğimiz hafta Yeniçağaspor ile kritik bir mücadeleye çıktı. Bu önemli maçı farklı bir skorla kazanan Aladağspor, Taşkestispor'un ligden çekilmesiyle beraber haftayı 3 puanla kapatarak liderliğini pekiştirdi. En büyük rakibi Yeniçağaspor ise 7. hafta maçında Sebenspor'a 4-2 yenilerek şampiyonluk şansını zora soktu. Aynı gün sahne alan Dörtdivanspor, Yıldızspor karşısında zorlu bir mücadele verdi ve 3-2'lik skorla galibiyete uzandı. Bu sonuçlarla birlikte puan durumunda önemli değişiklikler yaşandı.

Şampiyonluk yolunda son viraj

GLS Grup Aladağspor, önümüzdeki hafta Yıldızspor ile karşılaşacak. Bu maçı kazanmaları halinde 2023-2024 Bolu Şampiyonu unvanını kazanacaklar. Mavi beyazlı takımın şampiyonluk yolundaki bu kritik karşılaşması, tüm gözleri üzerine çekiyor.

Nefesleri kesecek son hafta

Bolu Amatör Küme'de GLS Grup Aladağspor'un şampiyonluk için sahaya çıkacağı maç, futbol tutkunları için kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olacak. Rakiplerin puan kaybı yaşaması, Aladağspor'un işini kolaylaştırsa da, mavi beyazlılar kendi kaderlerini belirlemek için Yıldızspor karşısında galibiyet arayacak.

Bolu Amatör Küme puan durumu