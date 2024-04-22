At yaylasını çöplüğe çevirdiler

Doğal güzellikleriyle ünlü Türkiye’nin doğa harikası şehirlerinden biri olan Bolu’da, vatandaşların doğaya bıraktığı çöpler çirkin görüntülere neden oldu. Yabani Yılkı Atları’nın bulunduğu Bolu’nun At Yaylası mevkiinde vatandaşların attığı, plastik şu şişeleri ile poşetlerin yeşil alanlarda çevre kirliliğine neden olduğu görüldü.

Ayrıca ormanlık alan içerisinde kalan bir bölüme ise dolu çöp poşetlerinin istiflendiği fotoğraflara yansıdı.