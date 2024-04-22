At yaylasını çöplüğe çevirdiler

Doğal güzellikleriyle ünlü Türkiye’nin doğa harikası şehirlerinden biri olan Bolu’da, vatandaşların doğaya bıraktığı çöpler çirkin görüntülere neden oldu. Yabani Yılkı Atları’nın bulunduğu Bolu’nun At Yaylası mevkiinde vatandaşların attığı, plastik şu şişeleri ile poşetlerin yeşil alanlarda çevre kirliliğine neden olduğu görüldü.
Ayrıca ormanlık alan içerisinde kalan bir bölüme ise dolu çöp poşetlerinin istiflendiği fotoğraflara yansıdı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.