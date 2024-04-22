Öğrenciler Mudurnu'da kolları sıvadı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan BAİBÜ Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu restorasyon bölümü öğrencileri sahada tecrübe kazanıyor. Tarihi ilçede okumanın fırsatını değerlendiren öğrenciler, restorasyon yapılacak yerlere kendileri giderek gerekli notlarını alıyor. Restorasyon bölümü öğrencileri ilçenin eskimiş yapılarından çalışmalara başladı.
Mudurnu yöresine has binaların mimari yapılarını inceleyen öğrenciler, eskisini bozmadan restorasyon için kolları sıvadı. Mimari cephe giydirme hakkında proje yapan öğrenciler çalışmalarını ilerleyen zamanda Mudurnu Belediyesi’ne sunacak.
İlçenin çehresini değiştirecek çalışmalara imza atacak olan öğrencilerin çalışmaları devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.