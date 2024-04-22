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Sedat Tok Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevini devraldı

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Bolu Ülkü Ocakları'nda lider değişikliği yaşandı. Cihan Özkalem, görevini Sedat Tok'a devrederek teşekkür mesajı yayımladı. Tok, Türk gençliğine hizmet etmeye hazır olduğunu belirterek yeni dönem hedeflerini açıkladı.

Sedat Tok Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevini devraldı mask
Sedat Tok Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevini devraldı
Sedat Tok Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevini devraldı
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Bolu Ülkü Ocakları'nda görev değişimi

Sedat Tok Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevini devraldı

Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nda önemli bir değişiklik yaşandı. Uzun yıllar bu görevi sürdüren Cihan Özkalem, görevini Sedat Tok'a devretti. Cihan Başkan, görev süresince kendisine verilen destekler için teşekkürlerini iletti ve görevini yeni başkana bıraktığını duyurdu.

Cihan Özkalem'den veda mesajı

Sedat Tok Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevini devraldı

Cihan Özkalem, başkanlık görevini bırakırken duygusal bir veda mesajı yayınladı. Yaklaşık 3,5 yıl süren başkanlık dönemi boyunca birçok görevde bulunduğunu ve bu süre zarfında teşkilata önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Görevi boyunca destek olan herkese teşekkürlerini sunarak, gelecekte de milliyetçi ülkücü hareketin bir neferi olarak kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Sedat Tok'un görevi devralması

Sedat Tok Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevini devraldı

Yeni başkan Sedat Tok, görevi devraldığını duyurduğu mesajında, Ülkü Ocakları'nın Türk gençliği için önemini ve bu kutsal emanete sahip çıkma azmini vurguladı. Tok, Ülkü Ocakları'nın Türk milletinin geleceği için taşıdığı değere dikkat çekti ve lider Devlet Bahçeli'nin ifadeleriyle, ocakların ruhunu tanımladı.

Sedat Tok'un Hedefleri ve Vizyonu

Göreve yeni başlayan Başkan Sedat Tok, Türk gençliğine hizmet etme konusunda kararlılığını ifade etti. Görev süresince, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın değerlerini yüceltmeyi ve teşkilatın tüm kademesinde milliyetçi ve ülkücü değerlere sahip çıkmayı hedeflediğini belirtti.

Teşekkürler ve ŞükranlarSedat Tok Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevini devraldı

Tok, görevi devraldığı konuşmasında, kendisine bu fırsatı veren Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a ve teşkilatın diğer üyelerine teşekkür etti. Ayrıca, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül gibi politik destekçilere ve il ile ilçe teşkilatlarına minnettarlığını ifade etti.

Anma ve Saygı Duruşu

Sedat Tok, geçmiş dönem başkanları ve merhum lider Alparslan Türkeş başta olmak üzere tüm ülkü şehitlerini rahmet ve saygıyla andı. Görevi boyunca onların izinden gitmeyi ve ülkücü hareketin değerlerini yaşatmayı sürdüreceğini vurguladı.

# destek, Türk, eğitim, MHP, Bolu milletvekili, İsmail Akgül

22 Nis 2024 - 12:00 - Güncel

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