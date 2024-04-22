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Göynük’te orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatları başladı

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Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı hazırlık amacıyla tüm personelin katılımıyla kapsamlı bir eğitim tatbikatı düzenledi. Eğitimde iş güvenliği ve ilk müdahale yöntemlerine dair önemli bilgiler paylaşıldı…

Göynük’te orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatları başladı mask
Göynük’te orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatları başladı
Göynük’te orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatları başladı
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Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı alınacak önlemler kapsamında İşletme Müdürü Ahmet Öztürk liderliğinde bir eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. Bu tatbikat, yangın sezonuna hazırlık amacı taşıyor ve tüm orman işletme personelinin katılımını sağladı.

Göynük’te orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatları başladı

Eğitim tatbikatının amacı ve önemi

Göynük’te orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatları başladı

Orman yangınları, özellikle yaz aylarında sıkça karşılaşılan ve büyük zararlara yol açabilen doğal afetler arasında yer alır. Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu eğitim tatbikatı, personelin yangınlarla başa çıkma konusunda bilinçlendirilmesi ve gerekli becerilerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Eğitim, orman yangınlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek için büyük önem taşımaktadır.

İlk müdahale yöntemleri ve eğitim detayları

Göynük’te orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatları başladı

Tatbikatta, orman yangınlarına ilk müdahale yöntemleri üzerinde duruldu. Bu yöntemler arasında yangın söndürme teknikleri, yangın öncesi alınması gereken önlemler ve yangın anında kullanılacak ekipmanların doğru bir şekilde kullanılması gibi konular yer aldı. Bu bilgiler, yangın esnasında can ve mal kaybını en aza indirmek için kritik öneme sahiptir.

Yangına müdahale ekipmanları ve pratik uygulamalar

Göynük’te orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatları başladı

Eğitim sırasında yangına müdahalede kullanılan ekipmanlar ayrıntılı bir şekilde tanıtıldı. Hortum serme, ateş söndürücüler, yangın pompaları gibi ekipmanların kullanımı pratik olarak gösterildi ve personel bu ekipmanları kullanarak gerçekçi bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu tür pratik uygulamalar, teorik bilginin sahada etkin şekilde kullanılmasını sağlar.

İş güvenliği ve bilinçlendirmeGöynük’te orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatları başladı

Orman yangınları sırasında iş güvenliği, hayati bir öneme sahiptir. Tatbikat boyunca, yangın sırasında güvenlik önlemlerinin nasıl alınacağı ve olası tehlikelere karşı nasıl korunulacağı konularında bilgilendirme yapıldı. Bu bilgilendirme, orman muhafaza memurları ve yangın işçilerinin hem kendilerini hem de meslektaşlarını koruyabilmesi için essizdir.

Devam edilecek tatbikatlar ve önemiGöynük’te orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatları başladı

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, bu tür eğitim tatbikatlarının belli aralıklarla tekrarlanacağını duyurdu. Düzenli olarak yapılan tatbikatlar, orman işletme personelinin her zaman hazır olmasını sağlar ve yeni gelişmeler doğrultusunda bilgi ve becerilerini güncel tutmalarına yardımcı olur. Bu süreç, bölgedeki orman varlıklarını koruma ve yangın felaketlerine karşı etkin mücadele anlamına gelir.

# gelir, eğitim

22 Nis 2024 - 13:00 - Güncel

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