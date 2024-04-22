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23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hava tahminlerine göre, Bolu, Bartın, Düzce, Karabük, Zonguldak, Kastamonu ve Sinop'ta neler bekleniyor? İşte detaylar...

23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz! mask
23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!
23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!
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Bolu'da Hava Durumu:

23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 23 Nisan 2024 Salı günü Bolu ve çevresinde hava yağışlı olacak. Gökgürültülü ve sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 24, en düşük 9 derece olacak.

Bartın'da Hava Durumu:

23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!

Bartın'da ise 23 Nisan 2024 Salı günü parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 24, en düşük ise 10 derece olacak.

Düzce'de Hava Durumu:23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!

Düzce'de hava gökgürültülü sağanak yağışlı olacak. En yüksek sıcaklık 23, en düşük ise 12 derece olarak tahmin ediliyor.

Karabük'te Hava Durumu:23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!

Karabük'te ise hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 25, en düşük ise 10 derece olacak.

Zonguldak'ta Hava Durumu:23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!

Zonguldak'ta 23 Nisan 2024 Salı günü gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21, en düşük ise 13 derece olacak.

Kastamonu'da Hava Durumu:23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!

Kastamonu'da ise hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 24, en düşük ise 8 derece olacak.

Sinop'ta Hava Durumu:23 Nisan’da Bolu ve Batı Karadeniz'i bekleyen sürpriz!

Son olarak Sinop'ta hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 20, en düşük ise 15 derece olacak.

Çocukların heyecanla beklediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Bolu ve Batı Karadeniz'deki hava durumu çeşitlilik gösteriyor.

# çocuk, batı karadeniz, Nisan 2024, KArabük, hava, durumu

22 Nis 2024 - 19:00 - Güncel

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