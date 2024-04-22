Bolulu hakem Türkiye tarihine geçti!

Ankara, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği'nin (TFFHGD) 14. Olağan Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen delegeler, derneğin geleceğini şekillendirecek önemli kararlar aldı.

Bolulu genç hakem yönetimde

Bolu'dan gelen genç hakem Batuhan Topçu, seçimlerde dikkat çeken isimlerden biri oldu. Türkiye'nin en genç şube başkanı olarak bilinen Topçu, bu kez de Genel Merkez yönetim kuruluna asil üye olarak atandı. Bu görevlendirme ile Topçu, TFFHGD tarihindeki en genç yönetim kurulu üyesi unvanını da kazandı.

İlhan Erdem başkanlığa seçildi

Seçimlerde 472 delegeden 442'si oy kullanırken, İlhan Erdem 268 oy alarak TFFHGD Genel Başkanı olarak seçildi. Erdem, seçim sonrası yaptığı açıklamada, Topçu gibi genç ve dinamik isimleri yönetim kurulunda görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yeni dönemde gençleşme politikasına vurgu yaptı.

Bolu Şubesi'nin desteği

Erdem'in başkanlığındaki yeni yönetim, futbol hakemliği ve gözlemciliğinde modernizasyon ve gençleşme yönünde adımlar atmayı planlıyor. Bolu Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin desteklediği Erdem, hakem eğitim programlarının güncellenmesi ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine büyük önem vereceklerini belirtti.

Yeni dönem, yeni ufuklar

TFFHGD'nin yeni döneminde, futbol hakemliği alanında uluslararası standartlarda eğitimler ve daha fazla yerel etkinlik düzenlenmesi hedefleniyor. Batuhan Topçu ve İlhan Erdem liderliğindeki yönetim, Türk futbolunun geleceğine yön verme konusunda kararlı görünüyor.