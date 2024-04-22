Bolu ve Batı Karadeniz’de MHRS düzenlemesi

MHRS düzenlemesi ve yeni kısıtlamalar

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), sağlık hizmetlerini daha düzenli ve verimli bir şekilde organize etmek amacıyla kullanılan bir platformdur. Son gelen düzenlemeyle, randevuya gelmeyen hastalar için ciddi kısıtlamalar getiriliyor. Randevuya gitmeyenler, aynı branşta 15 gün boyunca başka bir hekime veya sağlık tesisine başvuramayacak.

Onay süreci ve randevu verme zamanı

Artık randevu alırken sadece talep etmek yetmeyecek. Randevuya gitmeye karar veren hastaların, randevudan bir gün önce saat 23.59'a kadar onay vermeleri gerekecek. Bu onaylanmamış randevular için başka hastalara randevu verilebilecek.

Atıl kapasitenin kullanımı ve verimlilik

Düzenleme, hastanelerdeki atıl kapasitenin verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlıyor. Son dakika iptalleriyle oluşan boşlukların önlenmesi ve randevu alıp gelmeyenlerin sayısının azaltılması hedefleniyor.

Mağduriyetin önlenmesi ve yeniden düzenleme

Önceki düzenlemede, randevu alıp son anda iptal edenler için bir kısıtlama bulunmuyordu. Ancak yeni düzenlemeyle, bu durumun da önüne geçilerek mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanıyor. Bakanlık, uygulama ilerledikçe gerekli tedbirleri almaya devam edecek.

Randevu sahiplerine sorumluluk

Artık randevu sahiplerinin randevuya gelme sorumluluğu daha da artıyor. Randevuya gitmeyenler, sadece kendilerini değil, aynı zamanda başka hastaları da etkileyebilecek kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak.

Bu düzenlemenin Bolu ve Batı Karadeniz'deki hastalar üzerindeki etkileri özellikle önemli. Toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor.