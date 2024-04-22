İlkokul mezunu ve KPSS şartı olmadan devlet işine başvurun!

İlkokul mezunu personel alımı
Devletin güvencesinde işe alımlar, artık ilkokul mezunu vatandaşlara da kapılarını açıyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan bu işe alımlarla ilgili detaylar ve başvuru süreci haberimizde!
Başvuru süreci ve detaylar
İlkokul mezunu vatandaşlar için İŞKUR'un belirlediği link üzerinden online başvurular gerçekleştirilecek. Başvurular, İçişleri Bakanlığı'na bağlı İl Göç İdaresi Başkanlığı için 22 Nisan ile 24 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Adaylarda aranan şartlar
Başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca, askerliklerini yapmış olmaları, 18 yaşından büyük olmaları ve adli sicillerinin temiz olması da şartlar arasındadır.
Kura ile işe alım
Söz konusu işe alımlar kura ile yapılacak ve bu kura noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Ancak, başvuru yapacak adayların İstanbul'da ikamet etmeleri gerekmektedir.
Başvuru linki ve önemli kurallar
Başvurular, https://esube.iskur.gov.tr/ linki üzerinden yapılacak olup, bu link dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Ayrıca, ilana sadece İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar başvurabilecektir.
İlkokul mezunu ve KPSS şartı olmadan devlet işine başvurmak isteyenler için bu fırsatı kaçırmayın!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.