İlkokul mezunu ve KPSS şartı olmadan devlet işine başvurun!

İlkokul mezunu personel alımı

Devletin güvencesinde işe alımlar, artık ilkokul mezunu vatandaşlara da kapılarını açıyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan bu işe alımlarla ilgili detaylar ve başvuru süreci haberimizde!

Başvuru süreci ve detaylar

İlkokul mezunu vatandaşlar için İŞKUR'un belirlediği link üzerinden online başvurular gerçekleştirilecek. Başvurular, İçişleri Bakanlığı'na bağlı İl Göç İdaresi Başkanlığı için 22 Nisan ile 24 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Adaylarda aranan şartlar

Başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca, askerliklerini yapmış olmaları, 18 yaşından büyük olmaları ve adli sicillerinin temiz olması da şartlar arasındadır.

Kura ile işe alım

Söz konusu işe alımlar kura ile yapılacak ve bu kura noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Ancak, başvuru yapacak adayların İstanbul'da ikamet etmeleri gerekmektedir.

Başvuru linki ve önemli kurallar

Başvurular, https://esube.iskur.gov.tr/ linki üzerinden yapılacak olup, bu link dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Ayrıca, ilana sadece İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar başvurabilecektir.

İlkokul mezunu ve KPSS şartı olmadan devlet işine başvurmak isteyenler için bu fırsatı kaçırmayın!