İçişleri Bakanlığı’ndan dev personel alımı… Başvurular başladı!

İçişleri Bakanlığı, dev bir personel alımı için kolları sıvadı! İşte başvuru süreci ve detayları...

Başvuru koşulları ve şartlar

Başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken önemli şartlar var. İşte detaylar:

Başvuru için adayların KPSS'den belirli bir puan almış olmaları gerekiyor. Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde puan alınması şart.

Başvurular e-Devlet’ten yapılacak

Başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Posta yoluyla veya bizzat başvuru kabul edilmeyecek.Adaylar, tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday arasına alınacak.

Başvuru süreci ve detayları

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başvuruları için son tarihler ve detaylar şöyle:

Başvurular, 22 Nisan ile 24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, ilan edilen pozisyonlara göre tercihlerini belirleyecekler.

Sözlü sınav başvuruları

İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav başvuruları ise 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru ekranı açıldı!

İçişleri Bakanlığı personel alımı ekranı, adayların erişimine açıldı. Başvurular için gereken adımları hızla takip edin ve bu fırsatı kaçırmayın! İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı için başvuru şartlarını sağlayan adaylar, e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.