Makam koltukları ülkemizin geleceğine bırakıldı...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Bolu’da erken başladı. 23 Nisan’da okulların tatil olmasından dolayı makam koltuklarını minik öğrencilerine devretme geleneği devam ettirildi. Göynük Belediye Başkanı Ali Oral koltuğunu Dedeler Ali Ericek İlkokulu öğrencileri Barış Efe Başaran, Eylül Aydın ve Ceylin Zümre Kutlu’ya devretti. Belediye Başkanlığı makamına oturarak istek ve dileklerini paylaşan öğrenciler, Belediye Başkanı Ali Oral ile sohbet etti. Başkan Oral, öğrencilere hediyeler takdim ederek, derslerinde ve hayatlarında başarılar diledi.

Minik öğrenciler çevre temizliğine dikkat edilmesi talimatını verdi

Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu ise koltuğunu Mudurnu Abdürrahim Tırsi Ortaokulu öğrencilerinden Medine Erdem, Sümeyye Elif Çetin ve Berra Eker’e devretti. Koltuğu devralan öğrenciler, belediyenin yazı işleri müdürüne okullardaki sorunları dile getirdi. Çevre temizliğinin yapılması yönünde talimatlar veren öğrenciler, çeşitli gezilerin yapılması için istekte bulundu.

Mudurnu Kaymakamı Aykan Kalaycıoğlu ise koltuğunu Dumlupınar İlköğretim Okulu öğrencilerine devretti. Öğrenciler istek ve şikayetlerini makam koltuğunda, Kaymakam Kalaycıoğlu’na iletti.