Milletvekili Coşkunyürek ve Vali Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile buluştu

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret etti. Bu kritik görüşme, Bolu'nun kalkınma hamlelerini şekillendirmek için gerçekleştirildi.

Bolu'nun Turizm Vizyonu

Ziyaretin ana gündemi, Bolu'nun turizm alanındaki potansiyelini artırmak ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkarmaktı. Milletvekili Coşkunyürek ve Vali Kılıç, Bolu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak turizm yatırımlarını ve projelerini tartıştılar.

Bolu için yapılan ve planlanan projeler arasında şunlar bulunuyor:

Yeni İl Halk Kütüphanesi yapımı

Yukarı Taşhan Bakım ve Onarım Çalışmaları

Bolu-Yedigöller ve Bolu Kartalkaya Yolu Yapımı

Köroğlu Turizm Bölgesi Master Planı

Yeniçağa Gölü Çevresine Kilit Parke Taşı İhtiyacı

Yeniçağa Eski Belediye Binasının Restorasyonu

Yeniçağa Şair Dertli Anma Programına Ödenek Talebi

Kıbrıscık Tarihi Karaköy Camii Restorasyonu

Taşoluk ve Hıdırşeyhler Höyüğü Bilimsel Araştırma Kazısı Projesi

Göynük Çubuk Gölü Kamp Alanı ve Yürüyüş Yolu Projesi

Dörtdivan Amanlar Yaylası Konaklamalı Mesire Alanı Projesi

Mengen Aşçılık Festivali Ödenek Talebi

Gerede'de Düzenlenecek Festivallere Ödenek Talebi

Gerede Yeni İlçe Halk Kütüphanesinin Yapımı

Gerede Kilit Parke Taşı İhtiyacı

Hizmet siyasetine devam

Milletvekili Coşkunyürek, yerel seçimlerin ardından hızla hizmet siyasetine geri dönüldüğünü ve bol miktarda eser ve hizmetin gerçekleştirildiğini belirtti. Bolu'nun ve halkının refahı için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Teşekkürler ve gelecek hedefler

Milletvekili Coşkunyürek, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teşekkür ederek, destek ve ilgisinden dolayı minnettarlığını dile getirdi. Bolu'nun gelişimi ve kalkınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.