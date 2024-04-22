Milletvekili Coşkunyürek ve Vali Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile buluştu

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret etti. Bu kritik görüşme, Bolu'nun kalkınma hamlelerini şekillendirmek için gerçekleştirildi.
Bolu'nun Turizm Vizyonu
Ziyaretin ana gündemi, Bolu'nun turizm alanındaki potansiyelini artırmak ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkarmaktı. Milletvekili Coşkunyürek ve Vali Kılıç, Bolu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak turizm yatırımlarını ve projelerini tartıştılar.
Bolu için yapılan ve planlanan projeler arasında şunlar bulunuyor:
Yeni İl Halk Kütüphanesi yapımı
Yukarı Taşhan Bakım ve Onarım Çalışmaları
Bolu-Yedigöller ve Bolu Kartalkaya Yolu Yapımı
Köroğlu Turizm Bölgesi Master Planı
Yeniçağa Gölü Çevresine Kilit Parke Taşı İhtiyacı
Yeniçağa Eski Belediye Binasının Restorasyonu
Yeniçağa Şair Dertli Anma Programına Ödenek Talebi
Kıbrıscık Tarihi Karaköy Camii Restorasyonu
Taşoluk ve Hıdırşeyhler Höyüğü Bilimsel Araştırma Kazısı Projesi
Göynük Çubuk Gölü Kamp Alanı ve Yürüyüş Yolu Projesi
Dörtdivan Amanlar Yaylası Konaklamalı Mesire Alanı Projesi
Mengen Aşçılık Festivali Ödenek Talebi
Gerede'de Düzenlenecek Festivallere Ödenek Talebi
Gerede Yeni İlçe Halk Kütüphanesinin Yapımı
Gerede Kilit Parke Taşı İhtiyacı
Hizmet siyasetine devam
Milletvekili Coşkunyürek, yerel seçimlerin ardından hızla hizmet siyasetine geri dönüldüğünü ve bol miktarda eser ve hizmetin gerçekleştirildiğini belirtti. Bolu'nun ve halkının refahı için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
Teşekkürler ve gelecek hedefler
Milletvekili Coşkunyürek, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teşekkür ederek, destek ve ilgisinden dolayı minnettarlığını dile getirdi. Bolu'nun gelişimi ve kalkınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.