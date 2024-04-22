23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda fener alayı

Bolu’da ışıl ışıl bir 23 Nisan kutlaması

Bolu Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve şehrin en coşkulu etkinliklerinden biri olan Fener Alayı ile bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Tüm şehir, bu özel günü kutlamak üzere davet ediliyor.

Fener alayı yürüyüşünün detayları

23 Nisan Salı günü, saat 19.30’da valilik önünden başlayacak olan Fener Alayı yürüyüşü, Bolu Belediyesi'nin organize ettiği ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleşecek olan bir etkinlik. Katılımcılar, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde, bando müzikleriyle şehrin belirli noktalarından geçerek Karaçayır Parkı'ndaki konser alanına doğru ilerleyecekler.

Tüm Bolu davetli!

Bolu Belediyesi, bu özel yürüyüşe şehrin tüm sakinlerini davet ediyor. Küçük, büyük demeden herkesin katılım gösterebileceği bu etkinlik, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştiren önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Melek Mosso konseri ile kutlamalar devam ediyor

Fener Alayı yürüyüşü, Melek Mosso'nun konseri ile son bulacak. Karaçayır Parkı'nda gerçekleşecek olan konser, yürüyüşün ardından başlayacak ve gece boyunca sürecek. Müziğin ve eğlencenin birleştiği bu etkinlik, 23 Nisan kutlamalarına ayrı bir renk katacak.

Önemli bilgiler ve güvenlik önlemleri

Bolu Belediyesi, etkinliğin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için tüm güvenlik önlemlerini almış durumda. Katılımcıların rahat ve güvenli bir şekilde etkinlikten yararlanmaları için gerekli tüm düzenlemeler yapıldı. Etkinlik sırasında sağlık ve güvenlik ekipleri, herhangi bir acil duruma karşı hazır bulunacak.

Bolu’da birlik ve beraberlik ruhu

Fener Alayı, Bolu'da yaşayan herkesin, özellikle de çocukların, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamalarını sağlayacak bir etkinlik. Bu özel gün, Boluluların birlik ve beraberlik içinde, tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu bayramın tadını çıkarmaları için mükemmel bir fırsat sunuyor.