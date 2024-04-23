Düzce plakalı bir araç Bolu Dağı geçişinde dehşeti yaşadı...

D- 100 kara yolu Düzce kesimi Ankara istikametinde seyreden C.Ş. idaresindeki 81 BF 555 plakalı otomobil, Bolu Dağı Taşaltı mevkisinde M.B. yönetimindeki canlı tavuk taşıyan 34 GSY 70 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.