Düzce plakalı bir araç Bolu Dağı geçişinde dehşeti yaşadı...

D- 100 kara yolu Düzce kesimi Ankara istikametinde seyreden C.Ş. idaresindeki 81 BF 555 plakalı otomobil, Bolu Dağı Taşaltı mevkisinde M.B. yönetimindeki canlı tavuk taşıyan 34 GSY 70 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.