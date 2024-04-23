Emeklilere Temmuz müjdesi… Aynı oranda olacak…

Emeklilere Eşit Zam Müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemeyle, Temmuz ayında emeklilere verilecek enflasyon farkı tüm kategorilerde eşit olarak uygulanacak. Bu, milyonlarca emekli için sürpriz bir değişiklik anlamına geliyor.

Tüm emeklilere aynı oranda zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK arasındaki taslak düzenlemenin tamamlandığı öğrenildi. Yapılacak değişikliğe göre, bugüne kadar memur emeklilerinin dahil olduğu Emekli Sandığı mensupları için verilecek enflasyon farkı, aynı oranda SSK ve Bağ-Kur emeklisine de yansıtılacak.

Emeklilerin tamamına aynı zam verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak ayında yaptığı açıklamada belirttiği gibi, Temmuz ayında emeklilerin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklar. Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki dengesizlik giderilecek ve tüm emekliler eşit zam alacaklar.

Erdoğan'ın açıklaması

Erdoğan, Ocak ayındaki konuşmasında, önümüzdeki Temmuz ayında emeklilerin yıllık maaş artış oranlarının eşitleneceğini vurgulamıştı. Bu sayede, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı ayrımı yapmadan tüm emeklilerin maaş artışlarında dengesizlik giderilecektir.

Maaş dengesizliği ortadan kalkıyor

Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklilerinin enflasyon farkını alırken, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin enflasyonun tamamını alacakları için maaş artış oranlarındaki dengesizlik giderilecek. Bu adım, emeklilerin maaşlarının adil bir şekilde belirlenmesine katkı sağlayacak.

Emeklilerin geleceği için adil bir düzenleme

Tüm emeklilerin aynı oranda zam alacak olması, emeklilerin mali durumunu olumlu yönde etkileyecek ve gelecekleri için daha güvende olmalarını sağlayacaktır. Temmuz ayında hayata geçecek olan bu düzenleme, emeklilerin hak ettikleri maaşı alabilmeleri adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor…