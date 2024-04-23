Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan: “Boluspor bizi çok zorladı”

Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, Boluspor ile oynanan lig maçı sonrasında Boluspor’un güçlü yönlerini ve teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın stratejilerini övdü. Eyüpspor, Türkiye 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor'u ağırladı. Karşılaşma, her iki takımın da kuvvetli savunma yapmasıyla 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Arda Turan'dan Yalçın Koşukavak'a övgü

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arda Turan, özellikle Boluspor'un disiplinli savunmasını ve teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın taktiksel başarısını dile getirdi. Turan, "Yalçın Hoca'yı tebrik ediyorum. Takımını çok iyi hazırlamış. Boluspor, topun arkasına geçme konusunda çok başarılıydı ve bizi oldukça zorladılar," dedi.

Arda Turan: "Geleceğe yatırım yapıyoruz"

Turan, Eyüpspor olarak maç sırasında yeni oyuncuları sahaya sürdüklerini ve geleceğe yönelik adımlar attıklarını belirtti. Ayrıca, genç oyuncu Berkay Kumlu'nun ilk kez 1. Lig maçında forma giymesini ve gelecekte başarılı bir futbolcu olacağına inandığını ifade etti. Turan, "Gençler bizim geleceğimiz. Onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Boluspor ve Eyüpspor'dan futbol şöleni

Her iki takımın da oyun stillerini sahaya yansıtarak ortaya koyduğu performans, futbolseverlere keyifli anlar yaşattı. Arda Turan, Boluspor'a gelecekte başarılar dileyerek, "Boluspor, ligdeki performansıyla gerçekten takdiri hak ediyor. İlerleyen haftalarda Urfa'da seyircilere güzel bir futbol şöleni sunmayı umuyoruz," dedi.