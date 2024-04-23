23 Nisan şenlikleri büyük bir heyecanla kutlandı

Bolu’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Karaçayır’da bulunan 3 bin kişilik kapalı spor salonunda coşkuyla kutlandı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin sergilediği gösteriler güzel anlara sahne oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için düzenlenen etkinlikte vatandaşlar salonu hınca hınç doldurdu.

Etkinliğe Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Mehter Marşı ile başlayan etkinlikte ilkokul ve ortaokul öğrencileri de koro, tiyatro, halk oyunları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. İlkokul öğrencilerinden oluşan koro ekibi Cumhuriyet’in 100. Yılı için bestelenen Parla şarkısını söyledi. Salonu dolduran vatandaşlar, öğrencilere telefon ışıklarıyla eşlik etti.

İzzet Baysal 50.Yıl İlk ve Ortaokulu öğrencileri, 1453’ten 23 Nisan 1920’e kadar Türk milletinin yaşadığı tarihi anları sahneledi. Fatih Sultan Mehmet’in gemileri karadan yürütme anını, Atatürk’ün Samsun’a çıkışını, Kurtuluş Savaşı’nda fedakarlık yapan kadınları ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ilan edilmesine kadar tarihi anları sahneleyen öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı. Salonu dolduran vatandaşlar dakikalarca alkışladı.