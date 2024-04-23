Bugün Vali'nin koltuğu onlara ait

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bolu Valisi Erkan Kılıç, makam koltuğunu Cumhuriyet İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Talha Bozan’a devretti
. Makama oturma fırsatı verdiği için Vali Erkan Kılıç’a teşekkür eden çocuk Vali Talha Bozan, güvenlik tedbirleri için İl Emniyet Müdürünü, okullardaki spor imkanlarının artırılması için Gençlik ve Spor İl Müdürünü telefonla arayarak talimatlar verdi. Çocuklar ile bir süre daha sohbet eden Vali Kılıç, günün anısına çocuklara çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.