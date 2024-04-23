Bolu Alpağut’ta deprem araştırmaları ve zemin etüdü devam ediyor

Alpağut Mahallesi'nde deprem araştırmaları ve zemin etüdü çalışmaları
Alpağut Mahallesi Muhtarı Sema Bostancı, mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen bölgelerde deprem araştırmaları ve zemin etüdü için önemli çalışmaların yapıldığını duyurdu.
Muhtarın açıklamaları
Muhtar Bostancı, mahallelerinde gerçekleştirilen deprem araştırmaları ve zemin etüdü çalışmalarının detayları hakkında bilgi verdi. Mahalle sakinlerinin bilinçlendirilmesi ve güvenli bir yaşam alanı oluşturulması için bu çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje
Mahalledeki çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle yürütüldüğünü belirten muhtar, bu projenin mahalledeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu söyledi. Deprem riskine karşı alınacak önlemlerin ve yapılan araştırmaların mahalle sakinlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu ifade etti.
Mahalle halkının güvenliği için çalışmalar sürüyor
Muhtarlık olarak mahalle halkının güvenliği ve refahı için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Bostancı, deprem araştırmaları ve zemin etüdü çalışmalarının bu çabanın bir parçası olduğunu dile getirdi. Mahalle sakinlerinin güvenli bir yaşam ortamına sahip olmaları için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.
Mahalledeki bilinçlendirme çalışmaları
Muhtarlık tarafından mahalle sakinlerine yönelik düzenlenen bilgilendirme etkinlikleri ve seminerlerle deprem ve doğal afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığını aktaran Bostancı, mahalle halkının bu konuda bilinçlenmesinin önemine değindi.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Metin Mert - Zemin etüdü ile bir yere varmak çok zor.Mütait demir, çimentodan çalmazsa kaliteli ustalar olursa beton sulanırsa Bina temeline deprem izolatörleri konursa tedbir almak bizden sonra ise Allah'ın izniyle en az Zarar la atlatırız...
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.