Bolu Alpağut’ta deprem araştırmaları ve zemin etüdü devam ediyor

Alpağut Mahallesi'nde deprem araştırmaları ve zemin etüdü çalışmaları

Alpağut Mahallesi Muhtarı Sema Bostancı, mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen bölgelerde deprem araştırmaları ve zemin etüdü için önemli çalışmaların yapıldığını duyurdu.

Muhtarın açıklamaları

Muhtar Bostancı, mahallelerinde gerçekleştirilen deprem araştırmaları ve zemin etüdü çalışmalarının detayları hakkında bilgi verdi. Mahalle sakinlerinin bilinçlendirilmesi ve güvenli bir yaşam alanı oluşturulması için bu çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje

Mahalledeki çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle yürütüldüğünü belirten muhtar, bu projenin mahalledeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu söyledi. Deprem riskine karşı alınacak önlemlerin ve yapılan araştırmaların mahalle sakinlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu ifade etti.

Mahalle halkının güvenliği için çalışmalar sürüyor

Muhtarlık olarak mahalle halkının güvenliği ve refahı için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Bostancı, deprem araştırmaları ve zemin etüdü çalışmalarının bu çabanın bir parçası olduğunu dile getirdi. Mahalle sakinlerinin güvenli bir yaşam ortamına sahip olmaları için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Mahalledeki bilinçlendirme çalışmaları

Muhtarlık tarafından mahalle sakinlerine yönelik düzenlenen bilgilendirme etkinlikleri ve seminerlerle deprem ve doğal afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığını aktaran Bostancı, mahalle halkının bu konuda bilinçlenmesinin önemine değindi.