23 Nis 2024 - 20:00- Güncel G:

Bolu Alpağut’ta deprem araştırmaları ve zemin etüdü devam ediyor

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Alpağut Mahallesi Muhtarı Sema Bostancı, mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan deprem araştırmaları ve zemin etüdü çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Detaylar haberimizde!

Bolu Alpağut’ta deprem araştırmaları ve zemin etüdü devam ediyor mask
Bolu Alpağut’ta deprem araştırmaları ve zemin etüdü devam ediyor
Bolu Alpağut’ta deprem araştırmaları ve zemin etüdü devam ediyor
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Alpağut Mahallesi'nde deprem araştırmaları ve zemin etüdü çalışmaları

Bolu Alpağut’ta deprem araştırmaları ve zemin etüdü devam ediyor

Alpağut Mahallesi Muhtarı Sema Bostancı, mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen bölgelerde deprem araştırmaları ve zemin etüdü için önemli çalışmaların yapıldığını duyurdu.

Muhtarın açıklamaları

Bolu Alpağut’ta deprem araştırmaları ve zemin etüdü devam ediyor

Muhtar Bostancı, mahallelerinde gerçekleştirilen deprem araştırmaları ve zemin etüdü çalışmalarının detayları hakkında bilgi verdi. Mahalle sakinlerinin bilinçlendirilmesi ve güvenli bir yaşam alanı oluşturulması için bu çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje

Bolu Alpağut’ta deprem araştırmaları ve zemin etüdü devam ediyor

Mahalledeki çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle yürütüldüğünü belirten muhtar, bu projenin mahalledeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu söyledi. Deprem riskine karşı alınacak önlemlerin ve yapılan araştırmaların mahalle sakinlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu ifade etti.

Mahalle halkının güvenliği için çalışmalar sürüyor

Muhtarlık olarak mahalle halkının güvenliği ve refahı için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Bostancı, deprem araştırmaları ve zemin etüdü çalışmalarının bu çabanın bir parçası olduğunu dile getirdi. Mahalle sakinlerinin güvenli bir yaşam ortamına sahip olmaları için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Mahalledeki bilinçlendirme çalışmaları

Bolu Alpağut’ta deprem araştırmaları ve zemin etüdü devam ediyor

Muhtarlık tarafından mahalle sakinlerine yönelik düzenlenen bilgilendirme etkinlikleri ve seminerlerle deprem ve doğal afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığını aktaran Bostancı, mahalle halkının bu konuda bilinçlenmesinin önemine değindi.

# Yaşam

23 Nis 2024 - 20:00 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Metin Mert - Zemin etüdü ile bir yere varmak çok zor.Mütait demir, çimentodan çalmazsa kaliteli ustalar olursa beton sulanırsa Bina temeline deprem izolatörleri konursa tedbir almak bizden sonra ise Allah'ın izniyle en az Zarar la atlatırız...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 20:16

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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