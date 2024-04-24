37. Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali için tarih belirlendi

Festivalin tarih belirlenmesi

Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, festivalin tarihini Türkiye Aşçılar Federasyonu ile birlikte aldıkları ortak karar doğrultusunda belirlediklerini ifade etti. Bu kararın, festivalin düzenlenmesi için gerekli planlama ve hazırlıklara başlanması için önemli bir adım olduğunu belirtti. Festivalin tarihinin belirlenmesiyle birlikte, Mengen ve çevresindeki turistik tesisler için rezervasyonlar başlayacak ve katılımcılar için planlama yapılacak.

Mengen'e hayırlı olsun

Başkan Turan, festivalin düzenlenecek olmasının Mengen'e ve bölgenin turizm potansiyeline olumlu bir katkı sağlayacağını belirtti. Bu etkinlik sayesinde, bölgenin kültürel zenginlikleri ve yöresel lezzetleri daha geniş kitlelere tanıtılacak ve turizm gelirleri artacak. Mengen'in tanıtımına önemli bir platform olan festival, yerel ekonominin canlanmasına da katkı sağlayacak.

Geleneksel lezzetler ve kültürel etkinlikler

Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali, geleneksel yöresel lezzetlerin sunulduğu stantlar, yemek yarışmaları, yöresel müzik ve dans gösterileri gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival, yerel halkın ve ziyaretçilerin bir araya gelerek eğlenmelerini, lezzetli yemeklerin tadını çıkarmalarını ve bölgenin kültürel mirasını keşfetmelerini sağlayacak.

Festivalin beklentileri ve katılımcıları

Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti bölgeye çekiyor. Bu yıl düzenlenecek olan 37. festivalin de büyük ilgi görmesi bekleniyor. Festival, aşçılar, turizm işletmecileri, yerel esnaf ve ziyaretçiler arasında olumlu bir etkileşim ve işbirliği ortamı oluşturacak.

Mengen Belediye Başkanı Vural Turan'ın açıkladığı üzere, 37. Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nin tarihi 23-24-25 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Bu önemli etkinlik, Mengen'in turizm ve aşçılık potansiyelini vurgulayacak, yerel ekonomiye katkı sağlayacak ve bölgenin kültürel mirasını tanıtacak