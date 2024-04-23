Uzmanı açıkladı, yarın sabaha hazır olun!

Altın Piyasasında ne bekleniyor

Nisan ayıyla birlikte altın piyasasında beklenmedik bir yükseliş serisi yaşandı. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda yaşanan belirsizlikler ve jeopolitik risklerin artmasıyla altın fiyatları hızla yükseldi. Ancak, bu yükseliş ne kadar sürecek?

Uzman İslam Memiş'ten önemli uyarılar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasada yaşanan yükselişin organik olmadığını ve jeopolitik risklerden kaynaklandığını belirtiyor. Bu durum, teknik düzenlemeler ve kar satışlarının altın fiyatlarında büyük geri çekilmelere neden olabileceğine işaret ediyor.

Düşüş trendi ve beklentiler: ne olacak?

Memiş'in uyarısına göre, belki de yarın başlayacak ve haftalarca sürebilecek bir düşüş trendi yaşanabilir. Ancak, savaş ihtimalinin azalması durumunda teknik bir düzenleme bekleniyor. Memiş, ons altın için güçlü destek seviyelerini ve olası düşüşlerin etkilerini değerlendiriyor.

Fiziki altın alımında nelere dikkat edilmeli?

Uzmanlar, fiziki altın alımında dikkat edilmesi gereken noktalara da değiniyor. Özellikle gösterge kur ile fiziki altın arasındaki farklılıklara dikkat çekiliyor. Gram altının tercih edilmesi ve sarrafiye grubu altın türlerinden uzak durulması öneriliyor.

Altın yatırımcılarına öneriler

Altın piyasasındaki değişimlere karşı alınabilecek önlemler ve doğru yatırım stratejileri hakkında uzman tavsiyeleri merak ediliyor. İslam Memiş ve diğer uzmanların önerileriyle altın yatırımcıları için önemli bilgiler sunuluyor.

Altın piyasasında gelecek

Son olarak, altın piyasasının geleceği hakkında uzman analizleri ve piyasa beklentileri paylaşılıyor. Yatırımcıların gelecek planlamaları için önemli ipuçları veriliyor.