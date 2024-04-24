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Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik’ten vekalet uyarısı

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Tapu işlemleri için verilen vekaletlerde önemli riskler olduğunu ifade eden TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi. Özçelik günümüzde verilen vekaletlerin birçoğunun hatalı verildiğini belirtti.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik’ten vekalet uyarısı mask
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik’ten vekalet uyarısı
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik’ten vekalet uyarısı
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Vekalet risklerine dikkat

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik’ten vekalet uyarısı

Vekalet verme işlemlerinin günümüzde çoğunlukla yanlış yapıldığı ve vekâletin, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği bir sözleşme olduğunu ifade eden Özçelik “Vekalet şekli koşullara bağlı ve karşılıklı güvene dayalı bir sözleşme olduğundan yapılacak işlemin niteliği açıkça tanımlanmış olmalıdır. Vekaletname düzenlemeye yetkili kurum ülkemizde noterlerdir. Yurtdışında yerleşik yurttaşlarımız için Türk Elçilik ve Konsoloslukları vekaletname düzenleyebilirler. Tapu dairelerinde de sıklıkla vekâletli işlemler yapılmaktadır. Lakin bu konudaki risklere dikkat etmek gerekir” dedi.

Yetki sınırları iyi belirlenmeli

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik’ten vekalet uyarısı

Günümüzde birçok vekâletin hatalı verildiğine dikkat çeken Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik, “Vekaletnamelerin yetki sınırlarını belirtir şekilde sadece o taşınmaz için ve mümkün olduğu kadar süreli verilmelidir. Bugün bir notere gidip standart bir alım vekâleti verdiğinizde, adınıza ipotekli hatta hacizli bir taşınmaz, çok düşük bir bedel gösterilerek satın alınabilir. Verdiğiniz bir satış vekâleti ile de taşınmazınız çok yüksek bir rakama satışa konu olabilir hatta bu vekâlet sınır belirtilmediyse diğer tapu dairelerinde bile kullanılabilir. Bu kadar hassas bir konuda dikkat ederek yetki verilmelidir” diye sözlerine devam etti.

Vekâletnamede aranan hususlar

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik’ten vekalet uyarısı

Tapu Sicil veya Kadastro Müdürlüklerinde kullanılacak vekaletlerin düzenleme şeklinde yapılmış olması gerektiği hatırlatan Özçelik “Vekaleti düzenleyen noterin veya konsolosun adı, adresi ile imza ve mührünü, düzenleme yeri, tarihi ve yevmiye numarası bulunmalıdır. Vekalet verenin kimliği Nüfus hüviyet cüzdanı, Pasaport veya Avukat ise Avukatlık kimlik belgesine göre düzenlenmiş olmalı, T.C. Kimlik numarasını içermeli ve adresi belirtilmelidir. Vekalet verenin son durumunu yansıtır biçimde yeni çekilmiş, kimlik teşhisine elverişli, vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış ve mühürlenmiş olmalıdır” dedi.

Vekâletnamelerde yetki şekli önemli

Vekalet konusu ana işlemin yapılabilmesi için öncelikle yapılması gereken işlemler varsa bu işlemler için ayrı bir yetki almaya gerek olmadığı bilgisini de paylaşan İlyas Özçelik “Örneğin vekaletnamedeki sahibi bulunduğum taşınmazları dilediği bedel ve koşullarla satmaya ibaresi, satışa konu taşınmazın varsa öncelikle intikalini ve iştirakının feshini, basit yazım hataları ile belgelenmesi halinde isim yanlışlıklarını yine yanlışlık varsa kaydının düzeltilmesini, kamulaştırılmasını, satış ve kanuni ipotek tesisini ve kanuni ipoteğin terkinini kapsar. Yani satış için verilen ana yetkinin gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak yapılması zorunlu olan tüm işlemleri kapsar. Vekâletnamede aksine hüküm yoksa satış yetkisi tescili ve bedeli almayı da içerir” dedi.

Vekâletin sona erme nedenleri

Özçelik “Vekâlet ilişkisi aksi kararlaştırılmamış ise taraflardan birinin ölümü, gaiplik hükmünün ilanı, medeni hakların kullanılabilmesi yeteneğinin kaybı, iflas, istifa, azil ve süreye bağlanmış ise sürenin dolması ile son bulur. Kanunda sayılan vekâleti sona erdiren sebeplerden herhangi birisi bulunmadığı sürece hatta düzenleme tarihinin üzerinden 10 yıl veya daha fazla zaman geçse bile o vekâletname ile işlem yapılabilir. Vekaletten azil herhangi bir şekle tabi değildir. Azil noter vasıtasıyla yapılabileceği gibi, dilekçe, mektup ve faks ile de yapılabilir” dedi.

# Türk, avukat

24 Nis 2024 - 08:00 - Güncel

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