Seben Kaymakamı Tuğçe Orhan’a veda

Tuğçe Orhan, 12 Ağustos 2022 tarihinde Seben Kaymakamlığı görevine başlamış bir devlet görevlisi olarak, kısa sürede ilçeye yaptığı katkılarla tanınmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yurt dışı dil eğitimi programına seçilmesi nedeniyle görevinden ayrılarak yeni bir eğitim sürecine adım attı. Bu program, Türkiye'deki kamu görevlilerinin uluslararası alanda daha etkili olabilmeleri için dil yetkinliklerini artırmayı amaçlıyor.

Belediye Başkanı'ndan veda ziyareti

Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, Kaymakam Orhan'ın Ankara'ya gitmeden önce kendisine bir veda ziyareti düzenledi. Bu ziyaret sırasında Başkan Oturakdaş, Kaymakam Orhan’a Seben’e verdiği hizmetlerden ötürü teşekkürlerini iletti.

Tuğçe Orhan'ın Seben'deki etkisi

Kaymakam Orhan'ın Seben'deki görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projeler, ilçenin sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine önemli katkılar sağladı. Bu projeler arasında eğitim, sağlık ve yerel ekonomiyi destekleyici çeşitli girişimler bulunmaktadır. Orhan'ın özellikle gençler ve kadınlar için başlattığı sosyal programlar, toplumun bu kesimlerinin daha aktif hale gelmesine yardımcı oldu.

Dil Eğitimi ve uluslararası ilişkiler

Tuğçe Orhan’ın dil eğitimi programına katılması, kariyerinde yeni bir sayfa açmasının yanı sıra, Türkiye'nin uluslararası alandaki temsil kabiliyetini de güçlendirecek bir adım olarak görülmekte. Bu tür programlar, kamu görevlilerinin uluslararası diplomasi ve işbirliği alanlarında daha etkin rol alabilmeleri için önemli. Orhan'ın eğitimi, Türkiye’nin uluslararası arenadaki etkileşimlerine de olumlu yansıyacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.