Eğitim-İş’ten AK Parti hükümetine sert eleştiri

Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaptığı basın açıklamasında AK Parti hükümetini eleştirdi. 23 Nisan’ın tarihi önemine değinen Korkmaz, “Bugün, bu toprakların insanlarının tebaa olmaktan ulus olmaya geçtiğinin tescillenmesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Meclisinin kurulmasının 104. yılıdır. Bugün, dünyada çocuklara bayram adamış tek ulus olmanın kıvancını yaşamanın günüdür” dedi.

23 Nisan’ın önemi

Ulusun onurunu ve özgürlüğünü korumak için Büyük Önder Atatürk'ün Anadolu'da yaktığı bağımsızlık ışığının 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla tüm yurdu aydınlattığını belirten Korkmaz, “Atatürk’ün önderliğinde bir yandan Kurtuluş Savaşı’nı yürütürken, öte yandan Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, devrimlerin gerçekleştirilmesinde yaşamsal rol üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusal egemenliğin vücut bulduğu, demokratik rejimimizin temel kurumu olmuştur” dedi.

“TBMM büyük yara aldı”

Çağdaş demokrasilerde rejimin temelini oluşturan yasama-yürütme-yargıdan oluşan kuvvetler ayrılığı ilkesinin, AK Parti iktidarı döneminde yok edildiğini söyleyen Korkmaz, TBMM’nin bundan büyük yara aldığını ifade etti. Korkmaz, “Milletin egemenliğinin üssü olan TBMM sembolikleştirilmiş, ülke KHK’larla yönetilir hale gelmiştir. AKP iktidarları süresince Cumhuriyet’in, eğitimden kültüre, sosyal ve demokratik haklardan adalete kadar tüm kazanımları sistematik biçimde geriletilmiştir” dedi.

“Çocuk işçilik sıardanlaştırılıyor”

Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ı, bayram olarak armağan ettiği çocukların korunması konusunda da siyasi iktidar üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini belirten Korkmaz, “Çocuklarımız çağdaş, bilimsel, laik, kamusal eğitim alamamaktadır. Çocuk işçi sayısı, her geçen gün artmakta, hatta meslek okulları, MESEM’ler, kayıtdışı istihdama göz yumma politikaları vesilesiyle çocuk işçilik sıradanlaştırılmaktadır. Çocuklarımız, barınmadan sağlığa kadar birçok temel hakkına erişmekten uzaktır.

Okul çağında olmasına rağmen, sokaklarda, tarlada, fabrikada çalıştırılan, şiddetin, istismarın, zorla ve erken yaşta evliliklerin kurbanları olan milyonlarca çocuk bulunmaktadır” diye konuştu.

Okuldan alınan, evlendirilen kız çocukları…

TÜİK’in verilerine göre 2022’de 720 bin kız çocuğunun okuldan ayrıldığını söyleyen Korkmaz, “Yine TÜİK verilerine göre, 2022 yılında 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı 23 bin 906'dır. Çalışma hayatında 2 milyona yakın çocuk işçi bulunmakta ve çocuk işçilerin yaklaşık yüzde 80’i kayıt dışı çalıştırılmaktadır. 2013-2023 yılları döneminde en az 671 çocuk iş cinayetinde yaşamını yitirmiştir. Okullaşma oranlarındaki yetersizlik çözülememiş bir sorun olarak ortada durmaktadır” dedi.

Okullaşma oranında düşüş

İstatistiklere göre, ilkokul ve ortaokulda okullaşma oranlarında çok ciddi bir düşüş yaşandığını kaydeden Korkmaz, “2013-2014 eğitim öğretim yılında okullaşma oranı ilkokullarda yüzde 99.57 iken, 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu oran yüzde 93,85’e düşmüştür. 2013-2014 eğitim öğretim yılında yüzde 99.61 olarak gerçekleşen kız çocuklarının okullaşma oranı ise yüzde 93,82’ye gerilemiştir. Bu rakamlar, çocukların eğitim hakkından mahrum bırakıldığını ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

Çocuk istismarı

Çocuk istismarının, çocuklara yönelik cinsel saldırı suçlarının, ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyenlerin aksine yaygın ve sistematik olarak işlendiğinin altını çizen Korkmaz, “Yaşanan bu insanlık dışı suçları ise; 6 yaşındaki kız çocuğuyla evlenilebileceği, babanın öz kızına şehvet duymasının günah olmadığı konusunda fetva verenlerin, karma eğitimi tahrik edici bulan ve yasaklamaya kalkanların siyasi iktidar tarafından korunup kollanmasının, Karaman örneğinde olduğu gibi ülkede yaşanan cinsel istismarların üzerinin örtülmeye çalışılmasının bir sonucu olarak görmekteyiz.

Devlet, “çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmekle sorumludur” diye konuştu.

Yöneticilerin sorumlulukları

Ülkeyi yönetenlerin, çocukların korunmasına ilişkin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini belirten Korkmaz, “Çocuklar taciz ve tecavüze karşı korunmasız bırakılmakta, çocuklar mağdur edilirken tecavüzcüler ise özgür bırakılmaktadır. Çocuk haklarına yönelik olarak ortaya çıkan tablo ülkemizde çocuk haklarının sadece kağıt üzerinde kaldığını göstermektedir” dedi.