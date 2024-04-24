24 Nis 2024 - 11:00- Güncel G:

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve Dernekten ortak açıklama

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) yaşanan uluslararası öğrenci konusundaki tartışmalar, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ile Dernek tarafından yapılan ortak açıklamayla gündeme geldi. İşte detaylar!

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve Dernekten ortak açıklama mask
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve Dernekten ortak açıklama
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BAİBÜ'de Uluslararası Öğrenci Tartışmaları: Sendika ve Dernekten Ortak Açıklama

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve Dernekten ortak açıklama

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin yaşanan tartışmalar, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ile Üniversiteli Öğretim Elemanları Derneği tarafından ortak bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Tartışmaların Kaynağı: Bolu Belediye Başkanı’nın açıklamaları

Geçtiğimiz hafta, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın BAİBÜ'deki yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin yaptığı açıklamalar, tartışmalara neden oldu. Başkan Özcan'ın üniversiteye öğrenci alımlarının kontrolsüz olduğu ve yabancı öğrenci sayısının artışının önüne geçmek için otobüs ücretlerine yüksek zam yapılacağı yönündeki sözleri, tepkilere yol açtı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve Dernekten ortak tepki

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve Dernekten ortak açıklama

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversiteli Öğretim Elemanları Derneği adına yapılan ortak açıklamada, bu tür uygulamaların öğrencilerin eğitim hakkını ihlal ettiği ve ırkçı bir yaklaşımı yansıttığı vurgulandı. Ayrıca, uluslararası öğrencilerin Türkiye'de eğitim alırken insan haklarının korunması gerektiği belirtildi.

Uluslararası öğrenci politikalarının arkasındaki sebepler

Açıklamada, Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) uluslararası öğrenci politikalarının arkasındaki sebeplere de dikkat çekildi. Bu politikaların ekonomik getiri ve boş kontenjanları doldurma amacıyla yapıldığı ifade edilerek, uluslararası öğrencilerin yaşadığı akademik, sosyal ve ekonomik sorunlara dikkat çekildi.

Uluslararasılaşma ve öğrenci hakları

YÖK'ün uluslararasılaşma politikaları ve üniversitelerin iktidarlarla olan ilişkileri eleştirilirken, uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye geliş koşullarının ve yaşam koşullarının sorgulanması gerekliliği vurgulandı. Ayrıca, uluslararası öğrencilerin insan haklarının korunması ve ayrımcılığa maruz kalmamaları gerektiği üzerinde duruldu.

Açıklamada, eğitim ve bilimin ticarileşmesine, siyasallaşmasına ve uluslararası öğrencilerin mağdur edilmesine karşı oldukları vurgulandı. Ayrıca, toplumun kutuplaşmasına neden olan ifadelerin önüne geçilmesi ve üniversitede yaşanan sorunların çözümü için çaba gösterilmesi gerektiği belirtildi.

# eğitim, belediye, Türkiye, İZZET BAYSAL, Yaşam, bolu belediye başkanı

24 Nis 2024 - 11:00 - Güncel

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Yorumlar

(1)
01

H.n - Bunlara vatandaslik verilecek bu belli ,bunlar ogrenci falan degil ,bu yil akin ettiler birdenbire

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Nisan 11:04

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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