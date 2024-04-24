Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği'nde önemli iş birlikleri! Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öncülüğünde gelişim

Bölgesel Kalkınma ve Akademik İş Birliği Zirvesi
Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği'nin (BKÜB) Yalova Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen dönem toplantısına Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve diğer üniversite rektörleri katıldı. Toplantı, bölgesel kalkınma ve üniversiteler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik stratejilerin masaya yatırıldığı bir platform oldu.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Öncü Rolü
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Batı Karadeniz bölgesindeki akademik hareketliliğin ve sosyo-ekonomik gelişimin öncüsü olarak bilinmektedir. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerindeki iş birlikleri ele alındı. Üniversitenin, bölgesel gelişim için bilimsel ve kültürel projeler başlatma konusundaki öncülüğü tartışıldı.
Stratejik Planlar ve Ortak Projeler
Toplantıda BKÜB üyesi 17 üniversitenin rektörleri, bölgesel ekonomik büyümeyi destekleyecek ortak projeler ve stratejik planlar üzerinde durdu. Ayrıca, bölge üniversiteleri tarafından yapılan uluslararası öğrencilere yönelik son açıklamalar ele alınarak, ortak bir bildiri yayımlandı.
Yükseköğretimde Yeni Ufuklar
Eğitim ve kariyer fuarları ile akademik hareketlilik konularının da değerlendirildiği bu toplantı, Batı Karadeniz Bölgesi'nin yükseköğretim alanında yeni ufuklara yelken açmasına olanak tanıyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, bu süreçte bölgesel kalkınmayı hızlandıracak stratejileri belirlemede kritik bir role sahip.
Teşekkür ve İleriye Dönük Hedefler
Rektör Alişarlı, toplantının sonunda Yalova Üniversitesi'ne ve toplantıya ev sahipliği yapan tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu. Ayrıca, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve üyelerine desteklerinden ötürü minnettarlıklarını ifade etti. Toplantı, bölgesel kalkınma hedeflerine yönelik adımların atıldığı verimli bir iş birliği platformu olarak değerlendirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.