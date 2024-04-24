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Bolu'nun en çok vergi ödeyen 100 şirketi belli oldu:

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Bolu'da 2022 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannameleri verildi. Bu süreçte, Bolu'nun gelirlerine oranla en fazla vergi ödeyen 100 şirket belirlendi.

Bolu'nun en çok vergi ödeyen 100 şirketi belli oldu: mask
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Bolu'nun gelirlerine oranla en fazla vergi ödeyen 100 şirket belirlendi. Beypiliç, 67 milyon 816 bin 658 lira vergi tahakkuku ile listenin zirvesinde yer alırken, Er Piliç ve ARBA Kimya da önemli sıralamalarda yer aldılar.

Bolu'nun en yüksek vergi ödeyen şirketi

Bolu'nun en çok vergi ödeyen 100 şirketi belli oldu:

Listenin başında, 67 milyon 816 bin 658 lira vergi tahakkuku ile Beypiliç bulunuyor. Bolu'ya kayıtlı bu şirket, yüksek gelirleriyle dikkat çekiyor ve vergi rekabetinde öne çıkıyor. Bolu'nun ekonomik yapısına önemli katkılarda bulunan Beypiliç, vergi ödemeleriyle de şehrin ekonomik canlılığına destek sağlıyor.

Er Piliç ve ARBA Kimya

Listenin ikinci sırasında 59 milyon 441 bin 801 lira vergi tahakkuku ile Er Piliç yer alıyor. Bu şirket, Bolu'nun vergi rekabetinde önemli bir rol oynuyor ve ekonomik anlamda şehre katkı sağlıyor. Üçüncü sırada ise 16 milyon 125 bin 892 lira vergi tahakkuku ile ARBA Kimya bulunuyor. ARBA Kimya, vergi ödemeleriyle Bolu ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor ve şehrin sanayi alanında önemli bir oyuncu konumunda.

Bolu'daki diğer vergi ödeyen şirketler

Bolu'da gelirlerine göre vergi ödeyen diğer 97 şirketin tam listesi oluşturuldu. Ancak bazı şirketler bilgilerinin gizli kalmasını tercih etti ve açıklama yapmadı. Vergi rekabetinin diğer önemli aktörleri arasında kimlerin yer aldığı merak konusu olmaya devam ediyor.

Vergi rekabeti ve ekonomik canlılık

Bolu'da vergi ödeyen şirketlerin listesi, şehrin ekonomik potansiyelini ve iş hacmini yansıtıyor. Vergi ödemeleri, şehrin ekonomik canlılığına doğrudan etki ediyor ve Bolu'nun ekonomik kalkınmasına katkı sağlıyor.

Bolu'nun gelirlerine oranla en çok vergi ödeyen 100 şirketi belirlendi. Beypiliç, Er Piliç ve ARBA Kimya gibi önemli isimler, şehrin vergi rekabetinde öne çıkan şirketler arasında yer alıyor. Bu şirketlerin vergi ödemeleri, Bolu'nun ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlıyor ve şehrin ekonomik canlılığını destekliyor.

# açıklama, vergi

24 Nis 2024 - 13:00 Bolu- Güncel

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