Bolu'nun en çok vergi ödeyen 100 şirketi belli oldu:

Bolu'nun gelirlerine oranla en fazla vergi ödeyen 100 şirket belirlendi. Beypiliç, 67 milyon 816 bin 658 lira vergi tahakkuku ile listenin zirvesinde yer alırken, Er Piliç ve ARBA Kimya da önemli sıralamalarda yer aldılar.
Bolu'nun en yüksek vergi ödeyen şirketi
Listenin başında, 67 milyon 816 bin 658 lira vergi tahakkuku ile Beypiliç bulunuyor. Bolu'ya kayıtlı bu şirket, yüksek gelirleriyle dikkat çekiyor ve vergi rekabetinde öne çıkıyor. Bolu'nun ekonomik yapısına önemli katkılarda bulunan Beypiliç, vergi ödemeleriyle de şehrin ekonomik canlılığına destek sağlıyor.
Er Piliç ve ARBA Kimya
Listenin ikinci sırasında 59 milyon 441 bin 801 lira vergi tahakkuku ile Er Piliç yer alıyor. Bu şirket, Bolu'nun vergi rekabetinde önemli bir rol oynuyor ve ekonomik anlamda şehre katkı sağlıyor. Üçüncü sırada ise 16 milyon 125 bin 892 lira vergi tahakkuku ile ARBA Kimya bulunuyor. ARBA Kimya, vergi ödemeleriyle Bolu ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor ve şehrin sanayi alanında önemli bir oyuncu konumunda.
Bolu'daki diğer vergi ödeyen şirketler
Bolu'da gelirlerine göre vergi ödeyen diğer 97 şirketin tam listesi oluşturuldu. Ancak bazı şirketler bilgilerinin gizli kalmasını tercih etti ve açıklama yapmadı. Vergi rekabetinin diğer önemli aktörleri arasında kimlerin yer aldığı merak konusu olmaya devam ediyor.
Vergi rekabeti ve ekonomik canlılık
Bolu'da vergi ödeyen şirketlerin listesi, şehrin ekonomik potansiyelini ve iş hacmini yansıtıyor. Vergi ödemeleri, şehrin ekonomik canlılığına doğrudan etki ediyor ve Bolu'nun ekonomik kalkınmasına katkı sağlıyor.
Bolu'nun gelirlerine oranla en çok vergi ödeyen 100 şirketi belirlendi. Beypiliç, Er Piliç ve ARBA Kimya gibi önemli isimler, şehrin vergi rekabetinde öne çıkan şirketler arasında yer alıyor. Bu şirketlerin vergi ödemeleri, Bolu'nun ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlıyor ve şehrin ekonomik canlılığını destekliyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.